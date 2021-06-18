【調教你MIRROR】梁祖堯盼MIRROR坦承交心　成員之間視彼此為競爭對手？【有片】

由梁祖堯和MIRROR主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》現正熱播，吸引一眾鏡粉每晚準時收看及討論。

梁祖堯和MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）和邱傲然（Tiger）齊齊接受TOPick專訪，大談MIRROR入營前後的蛻變。

【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變 江𤒹生感恩疫市有工開：珍惜實戰機會

▲ （左起：）邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger）、梁祖堯、柳應廷（Jer）、王智德（Alton）。（柯雅珺 攝）

互相建立信任

有人會懷疑《調教你男友》內是否有「造假」內容，梁祖堯拍心口保證：「不要期望會有很假的事情發生，這是我答應做真人騷時的唯一堅持，就是不要『夾』任何事，可以告訴大家節目內的一切都是真實地發生的。」他感恩從工作上認識了一班好朋友且獲益良多。

看了《調教你MIRROR》頭兩集的觀眾都知道，MIRROR成員在拍攝前一直以為是拍第三輯《MIRROR GO》，所以12子是對節目內容不知情，僅知道需要入營，表現頗戰戰兢兢。

Tiger表示：「期望不要死。」阿祖笑謂：「留全屍。」Tiger回應：「對，要留全屍，希望可以。」

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▲ 阿祖坦言知道調教MIRROR感覺很好玩。（黃建輝 攝）

Alton也指：「我們入去後仍是防備狀態，第一、二天拍攝都是以一個很不相信阿祖和節目組，兩個祖（組）也不相信的。」信心是需要時間慢慢建立，Alton說：「不知去到那位置時突然放下了戒心，漸漸去相信，節目在那刻才正式開始。」

他坦言一度覺得節目不好：「在時間觀念上，演唱會前已十萬火急，只剩下一個月去做一個演唱會，然後跟我說要抽兩星期出來拍一個節目，因為當初認為此決定對演唱會不好。」

不過Alton後來便覺得，全靠這節目令他們更有向心力：「演唱會在兩星期下也能應付得到。這個Camp是居功至偉！」

▲ 每次看見Alton便會想起其金句「尋求無悔真生活，路漫長也靜候。」（柯雅珺 攝）

入營重拾初心

Alton覺得這個Camp令他們提升了自己的真實性：「他感慨稱：「在這個Camp內會記得當初《造星》之時，我們會形容今次有點像紀錄片，放低所有包袱，然後回到自己內心最真實的，重新去了解自己一次。」

至於Stanley覺得大家由此多了溝通：「之前可能有點誤會，是我們沒有溝通，溝通完發覺原來是這樣。現在是有甚麼便拿出來直接說，大家更加真實，並非客客氣氣那種，變得好像家人。」

▲ 擁有「盛世美顏」的Frankie是寶姐的寶。（柯雅珺 攝）

Frankie謂：「剛才他們說更加真實，我反過來看，去完《調教你MIRROR》後，我們的相處確實是多了很多所謂『無營養的事』，但正因為那些『無營養的事』，大家才開始說話。」

Alton補充道：「我們才知道甚麼是營養。」Frankie聽後認同說：「對啊，細節就是那些無營養的事，就是多了這些物質在我們之間，我覺得是非常開心。」

而Jeremy覺得：「阿祖和MIRROR會幫我找到我在團隊內的定位，令我更加堅信MIRROR能走得更加遠。」

▲ 花姐和阿祖分別獲得「最佳經理人」及「最佳導師」的加冕。（曾耀輝 攝）

「最佳導師」阿祖以過來人身份「調教」MIRROR：「作為一個演員或者表演者，後生時走過很多冤枉路，那些冤枉路是我每刻都覺得要很堅決地做到最好，但沒嘗試去了解我那刻是甚麼。」

阿祖最想藉這個Camp令MIRROR坦誠地面對自己：「要坦白地、誠實地去接受或認識那刻的自己，但那刻的你便等於那一刻，因為你明天便會不同了。你要接受明天便會不同，後天便會不同，再後天也會不同。』」

▲ Jeremy獲阿祖大讚是12個鏡仔之中最溫柔的一員。（柯雅珺 攝）

沒有花姐的MIRROR？

其實沒有花姐在旁，MIRROR 12子會怎樣？

Jeremy爆料指：「大家都很放肆，其實花姐是有下指令的。」阿祖即指：「花姐說過不准晒太陽、快到演唱會不准不停地進食、要減肥，姜濤沒有減肥。」

Jeremy附和：「有很多的，但我們完全沒有理會。」Stanley表示：「不斷地吃。」Jeremy笑言：「天天吃好的，最後一天Tiger曬到傷了，所以有少許反叛。」

阿祖認為：「適量的反叛是需要的。因為這個Camp最大目的是想他們成為一個有血有肉的人，其實他們的年紀很小，反叛是正常的。都是去吃而已，去踩單車而已，喝點酒。」

Jeremy則說：「大家都有時間休息。寶姐和花姐說不見我數天，但我休息得很好，她們很想念我們，我們也很想念她們。但大家也有一段長時間可以去充充電，重新再出發。」

▲ 阿祖形容Stanley是最強和最弱的混合體。（柯雅珺 攝）

但作為「媽媽」，他們認為花姐對MIRROR來說是不可或缺。

Stanley說：「沒有花姐，我們甚麼也不是。全靠花姐，我們才有現在的日子，多謝花姐！」Alton謂：「如果沒有花姐，我們應該會是純粹的一個參加完《造星I》的參賽者，然後回到自己本身生活的軌道，可能有另一隊MIRROR出來了，然後我們成為了那隊MIRROR的Fans。」

Jeremy覺得：「或者我們再參加《造星II》。」Frankie指出：「如果沒有花姐，應該不會有《全民造星》。」其他成員和應Frankie：「對啊！」Frankie繼續說：「亦都不會有第二隊MIRROR，你說得太遠了。」Alton大讚：「大家看見Frankie多醒目。」其他成員齊聲道：「智者！」

阿祖透露：「節目內我們將花姐的真心話播給他們看，而這些真心話是花姐沒有跟他們說過的。」阿祖又說：「他們也是人來的，你都知道花姐的性格是剛烈的，她細心且無微不至地照顧他們，其實她也是一個好狠的人，你會同時覺得幸福以及在地獄內。」

▲ 歌唱事業發展順利的阿Jer被封為「金Jer」。（柯雅珺 攝）

假如MIRROR沒成軍

如果沒有MIRROR，12子又會如何？

Stanley問阿Jer：「你會如何？照入行但沒有MIRROR？」Jer回應：「照入行但沒有MIRROR，我想應該會沒太多人認識。」Stanley認為：「不會吧，你這麼出色。」

Jer指：「當然不會吧。近這5至10年，就算香港有很多唱得很厲害、作得很厲害的音樂人也好，他們走出來也不會被很多人關注。作為MIRROR一份子，就算推出自己的作品也會多了很多人認識，我覺得是真的差很遠。」

▲ 《調教你MIRROR》是鏡粉每晚期待追看的節目。（曾耀輝 攝）

Jer未有忘記其他本地音樂人：「當大家關注我們的時候，也會想推介一些身邊可能作得很好的人，用他們的歌，希望能帶動這文化。」Stanley大讚：「犀利啊！阿Jer！」Jeremy和應道：「金Jer！」Stanley指：「果然是金Jer！」

Stanley又謂：「我想我們會行得慢很多，我們真的很幸運得到現在的所有事，無論是資源，如果沒有這團隊，我相信我們就如普通人一樣，可能繼續捱十年、八年，才可能會漸漸有少許成果，視乎是否幸運。」

阿祖坦白說：「這世界是沒有如果，以一個不存在的狀態去想，要去想現在自己所擁有最好的是甚麼，而且你一定要信你所得到的已經是最好。現在就是最好的安排。」

▲ 年紀最小的Tiger被花姐形容為「隱形人」，經常將機會讓給11位哥哥。（柯雅珺 攝）

與隊友比較

外界常將MIRROR成員互相比較，12子又會視其他成員為競爭對手嗎？

Tiger覺得他們11個也是其假想敵：「在不同方面也有叻的地方，唱歌有Ian、AK等高手，跳舞有他們（望向Stanley、Jeremy的方向）在，靚仔有他們（望向Frankie、Alton的方向）在，演戲也有其他人在。變相是不同方面也可找到一個讓你去追的人，所以他們全部都是我的假想敵。」

阿祖直言：「偶像包袱是其工作的一部分，他們是一定要用那一面是面對大家，但用得多的時候亦即是工作時也是以那一面去面對大家。他們共非沒機會去相處，但每一刻都有很多人在看着，有個偶包在的時候，其他你沒辦法真的跟大家相處，因為大家也是戴着面具。」

阿祖覺得：「這是個很好的機會，拆掉面具看清楚大家，到底是一個怎樣的人。當你真的認識一個人的時候，每一個人也渴望被了解，而他們真的了解大家之時，他們的情感是一定會增進的。他們不是新相識的人，已經認識了兩年半以上，他們歷了很多但也忘掉了很多事。」

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12子是共同體

阿祖跟MIRROR說：「惡性競爭有時候是身邊人將你們放在一起，其實你們並非想跟對方比較，但全世界都將你們比較，你怎樣呢？是否完全不看討論區、新聞？但又做不到，你做這行，但你看了卻會不開心，會漸漸地被蠶食。」

阿祖建議MIRROR：「大家如此坦承地交心，就如一隊波一樣，不會嫌誰得分最多。但有時候他們會忘記自己是同一隊波，因為外面的聲音而令自己迷失，但這都是外界所給你的。很開心能有這機會可以將這一切都拆去，令他們融合在一起。」

Alton承接阿祖所說的：「要記住我們是在MIRROR這艘母艦上一齊前進，可以在這母艦上大家有不同的位置，但別忘記我們是在一起的共同體來的。有時候我們不應被外界所影響，就算沒有MIRROR，外面的世界也是有這麼高的競爭，我們應該慶幸我們有一班人一起面對這競爭，而非對內的競爭。」

Alton鼓勵一班兄弟：「我們圍內有句話，經常提着自己槍頭對外，我們會這樣說笑，就是記住我們是一起向外，一起團結向外。」

就如MIRROR的《One and All》所說：「We are one and all 從不只我一個」。

▲ MIRROR「合體」成功！（柯雅珺 攝）

化妝：Rainbow Chung、Giann Cheung @AnnieG.Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku、Man Chan、Harris.L @CHIC Private I Salon

造型：PIPA Creative

服裝：HBX、Soph. @ I.T、Kenzo、i.t、Christian Louboutin

記者：梁樂欣

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