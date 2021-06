【調教你MIRROR】梁祖堯盼MIRROR坦承交心　成員之間視彼此為競爭對手？【有片】

由梁祖堯和MIRROR主持的ViuTV節目《調教你MIRROR》現正熱播,吸引一眾鏡粉每晚準時收看及討論。

梁祖堯和MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、邱士縉(Stanley)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)和邱傲然(Tiger)齊齊接受TOPick專訪,大談MIRROR入營前後的蛻變。

【調教你MIRROR】AK入營後有重大改變 江𤒹生感恩疫市有工開:珍惜實戰機會

▲ (左起:)邱士縉(Stanley)、李駿傑(Jeremy)、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)、梁祖堯、柳應廷(Jer)、王智德(Alton)。(柯雅珺 攝)

互相建立信任

有人會懷疑《調教你男友》內是否有「造假」內容,梁祖堯拍心口保證:「不要期望會有很假的事情發生,這是我答應做真人騷時的唯一堅持,就是不要『夾』任何事,可以告訴大家節目內的一切都是真實地發生的。」他感恩從工作上認識了一班好朋友且獲益良多。

看了《調教你MIRROR》頭兩集的觀眾都知道,MIRROR成員在拍攝前一直以為是拍第三輯《MIRROR GO》,所以12子是對節目內容不知情,僅知道需要入營,表現頗戰戰兢兢。

Tiger表示:「期望不要死。」阿祖笑謂:「留全屍。」Tiger回應:「對,要留全屍,希望可以。」

【調教你MIRROR】成員互揭入營後體會 最佳經理人花姐感慨:兒子不聽我話

▲ 阿祖坦言知道調教MIRROR感覺很好玩。(黃建輝 攝)

Alton也指:「我們入去後仍是防備狀態,第一、二天拍攝都是以一個很不相信阿祖和節目組,兩個祖(組)也不相信的。」信心是需要時間慢慢建立,Alton說:「不知去到那位置時突然放下了戒心,漸漸去相信,節目在那刻才正式開始。」

他坦言一度覺得節目不好:「在時間觀念上,演唱會前已十萬火急,只剩下一個月去做一個演唱會,然後跟我說要抽兩星期出來拍一個節目,因為當初認為此決定對演唱會不好。」

不過Alton後來便覺得,全靠這節目令他們更有向心力:「演唱會在兩星期下也能應付得到。這個Camp是居功至偉!」

▲ 每次看見Alton便會想起其金句「尋求無悔真生活,路漫長也靜候。」(柯雅珺 攝)

入營重拾初心

Alton覺得這個Camp令他們提升了自己的真實性:「他感慨稱:「在這個Camp內會記得當初《造星》之時,我們會形容今次有點像紀錄片,放低所有包袱,然後回到自己內心最真實的,重新去了解自己一次。」

至於Stanley覺得大家由此多了溝通:「之前可能有點誤會,是我們沒有溝通,溝通完發覺原來是這樣。現在是有甚麼便拿出來直接說,大家更加真實,並非客客氣氣那種,變得好像家人。」

▲ 擁有「盛世美顏」的Frankie是寶姐的寶。(柯雅珺 攝)

Frankie謂:「剛才他們說更加真實,我反過來看,去完《調教你MIRROR》後,我們的相處確實是多了很多所謂『無營養的事』,但正因為那些『無營養的事』,大家才開始說話。」

Alton補充道:「我們才知道甚麼是營養。」Frankie聽後認同說:「對啊,細節就是那些無營養的事,就是多了這些物質在我們之間,我覺得是非常開心。」

而Jeremy覺得:「阿祖和MIRROR會幫我找到我在團隊內的定位,令我更加堅信MIRROR能走得更加遠。」

▲ 花姐和阿祖分別獲得「最佳經理人」及「最佳導師」的加冕。(曾耀輝 攝)

「最佳導師」阿祖以過來人身份「調教」MIRROR:「作為一個演員或者表演者,後生時走過很多冤枉路,那些冤枉路是我每刻都覺得要很堅決地做到最好,但沒嘗試去了解我那刻是甚麼。」

阿祖最想藉這個Camp令MIRROR坦誠地面對自己:「要坦白地、誠實地去接受或認識那刻的自己,但那刻的你便等於那一刻,因為你明天便會不同了。你要接受明天便會不同,後天便會不同,再後天也會不同。』」

▲ Jeremy獲阿祖大讚是12個鏡仔之中最溫柔的一員。(柯雅珺 攝)

沒有花姐的MIRROR?

其實沒有花姐在旁,MIRROR 12子會怎樣?

Jeremy爆料指:「大家都很放肆,其實花姐是有下指令的。」阿祖即指:「花姐說過不准晒太陽、快到演唱會不准不停地進食、要減肥,姜濤沒有減肥。」

Jeremy附和:「有很多的,但我們完全沒有理會。」Stanley表示:「不斷地吃。」Jeremy笑言:「天天吃好的,最後一天Tiger曬到傷了,所以有少許反叛。」

阿祖認為:「適量的反叛是需要的。因為這個Camp最大目的是想他們成為一個有血有肉的人,其實他們的年紀很小,反叛是正常的。都是去吃而已,去踩單車而已,喝點酒。」

Jeremy則說:「大家都有時間休息。寶姐和花姐說不見我數天,但我休息得很好,她們很想念我們,我們也很想念她們。但大家也有一段長時間可以去充充電,重新再出發。」

▲ 阿祖形容Stanley是最強和最弱的混合體。(柯雅珺 攝)

但作為「媽媽」,他們認為花姐對MIRROR來說是不可或缺。

Stanley說:「沒有花姐,我們甚麼也不是。全靠花姐,我們才有現在的日子,多謝花姐!」Alton謂:「如果沒有花姐,我們應該會是純粹的一個參加完《造星I》的參賽者,然後回到自己本身生活的軌道,可能有另一隊MIRROR出來了,然後我們成為了那隊MIRROR的Fans。」

Jeremy覺得:「或者我們再參加《造星II》。」Frankie指出:「如果沒有花姐,應該不會有《全民造星》。」其他成員和應Frankie:「對啊!」Frankie繼續說:「亦都不會有第二隊MIRROR,你說得太遠了。」Alton大讚:「大家看見Frankie多醒目。」其他成員齊聲道:「智者!」

阿祖透露:「節目內我們將花姐的真心話播給他們看,而這些真心話是花姐沒有跟他們說過的。」阿祖又說:「他們也是人來的,你都知道花姐的性格是剛烈的,她細心且無微不至地照顧他們,其實她也是一個好狠的人,你會同時覺得幸福以及在地獄內。」

▲ 歌唱事業發展順利的阿Jer被封為「金Jer」。(柯雅珺 攝)

假如MIRROR沒成軍

如果沒有MIRROR,12子又會如何?

Stanley問阿Jer:「你會如何?照入行但沒有MIRROR?」Jer回應:「照入行但沒有MIRROR,我想應該會沒太多人認識。」Stanley認為:「不會吧,你這麼出色。」

Jer指:「當然不會吧。近這5至10年,就算香港有很多唱得很厲害、作得很厲害的音樂人也好,他們走出來也不會被很多人關注。作為MIRROR一份子,就算推出自己的作品也會多了很多人認識,我覺得是真的差很遠。」

▲ 《調教你MIRROR》是鏡粉每晚期待追看的節目。(曾耀輝 攝)

Jer未有忘記其他本地音樂人:「當大家關注我們的時候,也會想推介一些身邊可能作得很好的人,用他們的歌,希望能帶動這文化。」Stanley大讚:「犀利啊!阿Jer!」Jeremy和應道:「金Jer!」Stanley指:「果然是金Jer!」

Stanley又謂:「我想我們會行得慢很多,我們真的很幸運得到現在的所有事,無論是資源,如果沒有這團隊,我相信我們就如普通人一樣,可能繼續捱十年、八年,才可能會漸漸有少許成果,視乎是否幸運。」

阿祖坦白說:「這世界是沒有如果,以一個不存在的狀態去想,要去想現在自己所擁有最好的是甚麼,而且你一定要信你所得到的已經是最好。現在就是最好的安排。」

▲ 年紀最小的Tiger被花姐形容為「隱形人」,經常將機會讓給11位哥哥。(柯雅珺 攝)

與隊友比較

外界常將MIRROR成員互相比較,12子又會視其他成員為競爭對手嗎?

Tiger覺得他們11個也是其假想敵:「在不同方面也有叻的地方,唱歌有Ian、AK等高手,跳舞有他們(望向Stanley、Jeremy的方向)在,靚仔有他們(望向Frankie、Alton的方向)在,演戲也有其他人在。變相是不同方面也可找到一個讓你去追的人,所以他們全部都是我的假想敵。」

阿祖直言:「偶像包袱是其工作的一部分,他們是一定要用那一面是面對大家,但用得多的時候亦即是工作時也是以那一面去面對大家。他們共非沒機會去相處,但每一刻都有很多人在看着,有個偶包在的時候,其他你沒辦法真的跟大家相處,因為大家也是戴着面具。」

阿祖覺得:「這是個很好的機會,拆掉面具看清楚大家,到底是一個怎樣的人。當你真的認識一個人的時候,每一個人也渴望被了解,而他們真的了解大家之時,他們的情感是一定會增進的。他們不是新相識的人,已經認識了兩年半以上,他們歷了很多但也忘掉了很多事。」

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

12子是共同體

阿祖跟MIRROR說:「惡性競爭有時候是身邊人將你們放在一起,其實你們並非想跟對方比較,但全世界都將你們比較,你怎樣呢?是否完全不看討論區、新聞?但又做不到,你做這行,但你看了卻會不開心,會漸漸地被蠶食。」

阿祖建議MIRROR:「大家如此坦承地交心,就如一隊波一樣,不會嫌誰得分最多。但有時候他們會忘記自己是同一隊波,因為外面的聲音而令自己迷失,但這都是外界所給你的。很開心能有這機會可以將這一切都拆去,令他們融合在一起。」

Alton承接阿祖所說的:「要記住我們是在MIRROR這艘母艦上一齊前進,可以在這母艦上大家有不同的位置,但別忘記我們是在一起的共同體來的。有時候我們不應被外界所影響,就算沒有MIRROR,外面的世界也是有這麼高的競爭,我們應該慶幸我們有一班人一起面對這競爭,而非對內的競爭。」

Alton鼓勵一班兄弟:「我們圍內有句話,經常提着自己槍頭對外,我們會這樣說笑,就是記住我們是一起向外,一起團結向外。」

就如MIRROR的《One and All》所說:「We are one and all 從不只我一個」。

▲ MIRROR「合體」成功!(柯雅珺 攝)

化妝:Rainbow Chung、Giann Cheung @AnnieG.Chan Makeup Centre

髮型:Denny Ku、Man Chan、Harris.L @CHIC Private I Salon

造型:PIPA Creative

服裝:HBX、Soph. @ I.T、Kenzo、i.t、Christian Louboutin

記者:梁樂欣

同場加映:MIRROR演唱會精華