【造美人】4位高質大熱門跌入「待定區」　葉翠翠用強尼做例子鼓勵佳麗【多圖】

▲ 《造美人》4位高質大熱門跌入「待定區」，葉翠翠用強尼做例子鼓勵佳麗。

ViuTV破格選美真人選《造美人》在昨晚（6月8日）播出第2集，剩餘的9位參賽者已全數現身。《造美人》3位評判包括強尼和葉翠翠亦開始變得嚴格，當中只得3名佳麗能夠晉升下一回合，其他6位則暫時跌入「待定區」。

當中有不少高質遺珠包括曾選翻版柏安妮7號Ann、靚聲運動女神10號Semi、曾選亞姐的12號Dorothy以及「圓臉KOL」15號Stella。

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陳芊妤似柏安妮

ViuTV選美真人騷節目《造美人》的16位入圍佳麗亦終於全數亮相，昨晚在節目現身的9位參賽者當中，只得3名順利晉級，另外的6名與第一集的1號芷橋以及5號Georgia暫時落入「待定區」，待評判多選4位進入第二輪比賽。

不過其實今集跌入待定區的6名參賽者當中，不乏大熱人馬，包括7號參賽者陳芊妤（Ann）。現年24歲的她是位舞台劇學生，樣貌非常有型格、被指似柏安妮的她自覺鼻、嘴、臉都長得歪：「每次一影相就就好似打風咁。」

簽約模特兒公司的Ann因為一直未有被客戶相中，而覺得自己不夠漂亮，節目的健身顧問則認為她太瘦，因營養不良而導致信心不足。評判對她表示：「如果你一心想成為別人，你永遠都只係別人。要先喜歡自己，否則無人幫到你。」

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大熱Dorothy入待定區

至於10號的黎韋彤（Semi）是位模特兒、歌手兼幕後製作人，她一場就被眾學員大讚，指她自帶「女神光」、身材好，同時亦覺得她的改進空間相對較少。

在節目中Semi被要求清唱歌曲，展現其靚歌喉，性格開朗的她雖與評判言談甚歡，卻被認為外貌比對答強、跟她對話會令其光芒減去等等，最終跌落「待定區」。

大熱佳麗、曾參加亞姐的12號羅卿娗（Dorothy），同樣被踢入「待定區」。

其實素顏時雖然臉色暗沉，但五官輪廓不錯，幕後人員指她已經夠靚、擁有傳統選美Package，而節目組需要的是「另類」，Dorothy直言有想過要打扮得差一點到來面試，但相信自己雖然是靚女，但仍有空間變得更靚，自覺仍有許多瑕疵，例如瘦得來不好看，所以才穿上長褲遮掩缺陷。

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Dorothy在面試後，再向節目組傳來家居照，配上厚重眼鏡、亂髮、平胸等等，改造空間瞬間增大，不過因評判意見不一致，她仍需要到待定區等候回音。

被指是「萬眾期待」的15號楊芷羚（Stella）是略有名氣的KOL，下巴曾注射肉毒桿菌，身材和樣貌都被讚不俗，雖然人緣很好，但卻因為改造空間不大而未能成功晉級。

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港隊成員Tracy成功入圍

於第2集成功進級的包括11號周卓盈（Tracy），年輕最輕的她僅得19歲，是位體育舞蹈的港隊成員，小學已經被家人安排去脫癦，可惜失敗而回更令黑色部份變得更大，從少被便同儕嘲笑是「大粒癦」。

另外亦因身材矮小常被舞伴嫌棄，另覓「新歡」。但看其社交網站，見Tracy疑似有位同樣熱愛跳舞的外籍男友。

評判喜歡她青春可愛，看準她有運動員的堅持而讓她入圍。

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曾祖妮似鄭佩佩

至於16號的曾祖妮（Jonie）因經常晚睡和缺乏運動，芳齡24歲的她生理年齡似42歲，但心理年齡卻似12歲Jonie希望節目可以幫她減低生理年齡：「從輕發落。」幕後人員指她外型似鄭佩佩，聲線似原子鏸。

而13號嚴楚翹（Ice）擁有演員面貌、笑容甜美，但還是自覺不夠滿意，未能令人記住。

▲ 葉翠翠以強尼也是「平平無奇」的例子。（節目截圖）

星級評判葉翠翠以身邊的強尼作為例子：「你說自己平平無奇，你看我身邊的強尼，平平無奇都被網民封為『最強強尼』。」

大方的強尼自嘲：「我的美麗從來都被人低估和忽視。」但網民卻認為葉翠翠無做資料搜集，不清楚身邊的強尼其實擁有多瓣才能。

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除以上三位佳麗外，還包括在首集《造美人》出線的2號張育玲（Kathy）、3號劉兆汶（AB）、4號歐陽玉婷（Miko）、6號胡靄琪（OK）、8號林珊妮（Shweta），成功晉級至下一回合。

同場加映：強尼專訪