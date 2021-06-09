【明星扮靚】港姐陳曉華暴食增重10KG　兩個半月減6KG重塑小蠻腰【多圖】

▲ 港姐陳曉華分享減肥成果。

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera），去年首次亮相劇集《迷網》已擔綱演第二女主角，之後接拍《食腦喪B》、《七公主》及《異搜店》等，成新一代力捧花旦。

不過，昨日（6月8日）陳曉華就分享近月因暴飲暴食而肥了10KG，然後花了2個半月時間做運動減走6KG及8%體脂的經歷。

陳曉華藉著健身教練生日，出Post分享健身過程：「食極唔肥嘅日子終於完結，早排暴飲暴食一口氣肥足10kg，終於經過兩個半月，減左（咗）6kg & 8%體脂。幾乎同場做運動嘅人都見過我做到想嘔，做到面青口唇白，做到要偷懶，做到好辛苦好辛苦嘅樣。」

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Hera靠做運動減磅

陳曉華又指，做運動的壓力非常大：「有段時間日日做運動，一日做四五次，壓力好大覺得自己做極運動都好似減唔到咁，但教練講得岩，用幾耐時間長肉就應該要用返幾耐時間去減肉。」

接下來，Hera仍會繼續做運動減磅：「越大壓力減磅越容易暴食，雖然我依家減嘅方法唔算進取，但只要每一日都有減dd，我已經好開心，每次做完運動拉筋都好正！仲有好長嘅路要行，要繼續加油。」

▲ 陳曉華是2018年港姐冠軍。（Instagram圖片）

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港姐變上位小花

Hera於2018年參選港姐奪冠入行，其後再奪華姐冠軍頭銜。她畢業於香港中文大學護理學系，入行前已有時裝雜誌模特兒經驗。

入行後，Hera入讀藝員訓練班進修演技。2020年7月，首次亮相劇集《迷網》，任第2女主角蕭美婷，不過就因演技稚嫩而被批評生硬及口齒不清，她亦表示會加以進修及改善。

她亦曾與同公司藝人何廣沛傳緋聞，又被謠傳與當紅男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）相戀兼同居，其後公開否認傳聞。

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