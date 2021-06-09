【超市大搜查】夏天減肥都可以食雪糕　營養師推薦16款低卡雪糕雪條【附名單】

▲ 註冊營養師詹佩鳳 Katrina推薦16款低卡雪糕雪條。

夏日炎炎，一方面要減肥一方面又想食雪糕，實在令人難以取捨！註冊營養師詹佩鳳（Katrina）就此推介16款較低卡的雪糕、雪條，達至減肥都可以食雪糕！

Katrina於Facebook專頁「營養師 Katrina - 營孖媽」發文回應為什麼減肥都可以食雪糕。她表示其實只要選擇合適的雪糕，再加上飲食配合，就算吃雪糕都可以減肥，並推薦了16款低卡的雪糕、雪條，建議1日最多可以吃一次。

100卡至140卡：

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低於100卡：

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文章內容獲「營養師 Katrina - 營孖媽」授權轉載

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責任編輯：楊宛茜