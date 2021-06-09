  • 28°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 12:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】夏天減肥都可以食雪糕　營養師推薦16款低卡雪糕雪條【附名單】

保健美顏 12:16 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

註冊營養師詹佩鳳 Katrina推薦16款低卡雪糕雪條。

夏日炎炎，一方面要減肥一方面又想食雪糕，實在令人難以取捨！註冊營養師詹佩鳳（Katrina）就此推介16款較低卡的雪糕、雪條，達至減肥都可以食雪糕！

Katrina於Facebook專頁「營養師 Katrina - 營孖媽」發文回應為什麼減肥都可以食雪糕。她表示其實只要選擇合適的雪糕，再加上飲食配合，就算吃雪糕都可以減肥，並推薦了16款低卡的雪糕、雪條，建議1日最多可以吃一次。

100卡至140卡：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

低於100卡：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

文章內容獲「營養師 Katrina - 營孖媽」授權轉載

同場加映：7款天然、0「E仔」添加劑雪糕

    點擊圖片放大
    +6
    +5

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

Keep Fit 減肥 雪糕 營養師

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶