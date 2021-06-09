【台灣疫情】台北48歲攝影師陳屍公司廁所確診染疫　壹電視宣布全體員工快速篩檢

▲ 台北壹電視一名48歲攝影師陳屍公司廁所，死後確診新冠肺炎。

台北市內湖區壹電視大樓一名48歲攝影師，前日（7日）上午被發現在公司廁所猝死，遺體經檢驗後證實對新冠病毒呈陽性。當局為相關人員安排病毒快速篩檢，大樓進行緊急清潔消毒。而壹電視亦宣布，將安排全體員工接受病毒篩檢，預計一天最多可篩檢200人。

綜合台灣媒體報道，警方公布調查指，壹電視清潔人員在7日早上7時打掃廁所時，發現其中一間廁所被反鎖，敲門沒有回應，透過門縫看見有人倒臥，並已失去意識。

警員接報到場後，穿上全套隔離衣破門而入，發現48歲劉姓男子已明顯死亡，無外力介入及自殺跡象。在對男子遺體進行病毒檢測後，昨日（8日）證實他確診新冠肺炎。

死者生前任職攝影棚攝影，有長期酗酒習慣。家屬表示死者上周在家工作，6日晚上才到公司上班涉事大樓已被安排進行大規模清潔消毒。

共23名相關接觸者已接受快速篩檢，結果均呈陰性，而壹電視亦在今日於大樓中庭設置檢測站，為全體員工進行檢測，並預計一天最多可為200人進行檢測。

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責任編輯：羅嘉欣