【快閃優惠】迪士尼樂園成人門票買一送一　6折入住酒店每人$721包早餐

▲ Trip.com推出香港迪士尼樂園快閃優惠。

夏日炎炎，暑假最佳活動當然是和親朋好友去主題樂園大玩特玩！Trip.com推出的Weekend Sale有香港迪士尼樂園快閃優惠！今個週末一系列迪士尼樂園優惠包括成人門票買一送一、6折入住酒店包早餐等！

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樂園門票買一送一

預先下載Trip.com手機應用程式並登記成為會員，並透過手機應用程式購買迪士尼樂園成人一日門票（價值$574），即可享買一送一優惠，人均只需$287，等於半價入園。

優惠詳情

網址：【按此】

優惠期：6月11日中午 12：00開售

樂園酒店住宿連早餐 每人$721.5起

入住香港迪士尼樂園度假區及迪士尼探索家度假酒店2晚以上享6折，並附每天雙人早餐，價格低至$2,886，即每日只需$1,443起，人均只需$721.5起。

「奇妙同慶」團票優惠每人$322起

三人或四人同行套票68折起，人均只需$322起！園內/酒店餐飲78折起，可選擇期間限定的皇室佳釀美食節電子代幣，品嘗分子料理、手工啤及多國美食，或酒店餐廳晶荷軒迪士尼特色點心午餐、大街餐廳雙人下午茶等，每位只需HK$159起。

優惠詳情

網址：【按此】

優惠期：6月11日中午11：00起 至 6月13日晚上11：59

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責任編輯：張懿慧