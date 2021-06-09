  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【老爺心聲】嫌新抱不做家務屋企亂七八糟　單親爸抱怨：阿仔你快快搵過第二個！

親子 16:28 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

一名單親爸爸大呻新抱不做家務和煮飯，直言希望兒子另再娶妻。

今時今日，「男主外，女主內」的家庭觀念，在老一輩中仍然根深柢固。近日有單親爸爸在網上大呻，兒子和新抱尤如港孩般不懂做家務，家中亂七八糟。他更不滿新抱是事業型女性不會煮飯，直言希望兒子「搵過第二個」。

不滿兒子和新抱家中凌亂

該名單親爸爸在「香港討論區」發帖，指兒子和新抱已結婚兩年，最近首次獲邀請到其家中作客。他形容自己本身滿懷期待，怎料看到兩人家中亂成一團，慨嘆兒子和新抱兩人不做家務。

成堆衫喺櫈度唔摺，飯檯鋪滿化妝品。我話個仔唔執屋，唔洗燙裇衫返工咩？佢夠膽死話呢個年代唔使著咁好番工，隨手喺梳化拎件衫話去乾洗阿姨會燙啦…佢老婆仲勁，好順手掃化妝品落個袋，塞入櫃，再將堆衫移入房，一路移就一路跌…

他表示妻子去世前會間中到兒子家中幫忙打掃和煮飯，後來得知襯家奶奶也會幫忙拖地，因此抱怨「依家啲後生係咩家務唔識做」。另外單親爸爸不滿新抱只顧工作不煮飯，

我接受唔到所謂事業女性，廚房用黎擺咩LC煲，咩靚太唔煮飯㗎，好唔掂…阿仔你快快搵過第二個！

網民：放開啲

帖文一出引來不少網民回應，有人認為兩人已經是成年人會懂得照顧自己，著單親爸不必擔心，「你個仔接受到咪得囉」、「又唔係叫你一齊住，理得佢啦」、「佢哋過得開心就得」。另外有人建議他可向兒子和新抱提議聘請工人姐姐。點擊查看更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【大鬧葬禮】新抱嫌老爺遺產分太少　大鬧葬禮擋墓穴：給30萬才准下葬
12:14 2021/06/01
【大鬧葬禮】新抱嫌老爺遺產分太少　大鬧葬禮擋墓穴：給30萬才准下葬
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
12:23 2021/05/29
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
【過份迷信】迷信老爺上門探訪見黑貓要求送走　新抱埋怨：憑咩嘢要我哋送走貓貓
14:29 2021/05/05
【過份迷信】迷信老爺上門探訪見黑貓要求送走　新抱埋怨：憑咩嘢要我哋送走貓貓

你可能感興趣

【大鬧葬禮】新抱嫌老爺遺產分太少　大鬧葬禮擋墓穴：給30萬才准下葬
12:14 2021/06/01
【大鬧葬禮】新抱嫌老爺遺產分太少　大鬧葬禮擋墓穴：給30萬才准下葬
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
12:23 2021/05/29
【老爺再娶】80歲老爺喪妻欲迎娶內地情婦　新抱憂老爺死後失公屋世襲權
【過份迷信】迷信老爺上門探訪見黑貓要求送走　新抱埋怨：憑咩嘢要我哋送走貓貓
14:29 2021/05/05
【過份迷信】迷信老爺上門探訪見黑貓要求送走　新抱埋怨：憑咩嘢要我哋送走貓貓
家庭關係 單親家庭 家庭教育 結婚 網上討論區 外傭 家務助理

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶