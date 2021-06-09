【老爺心聲】嫌新抱不做家務屋企亂七八糟　單親爸抱怨：阿仔你快快搵過第二個！

▲ 一名單親爸爸大呻新抱不做家務和煮飯，直言希望兒子另再娶妻。

今時今日，「男主外，女主內」的家庭觀念，在老一輩中仍然根深柢固。近日有單親爸爸在網上大呻，兒子和新抱尤如港孩般不懂做家務，家中亂七八糟。他更不滿新抱是事業型女性不會煮飯，直言希望兒子「搵過第二個」。

不滿兒子和新抱家中凌亂

該名單親爸爸在「香港討論區」發帖，指兒子和新抱已結婚兩年，最近首次獲邀請到其家中作客。他形容自己本身滿懷期待，怎料看到兩人家中亂成一團，慨嘆兒子和新抱兩人不做家務。

成堆衫喺櫈度唔摺，飯檯鋪滿化妝品。我話個仔唔執屋，唔洗燙裇衫返工咩？佢夠膽死話呢個年代唔使著咁好番工，隨手喺梳化拎件衫話去乾洗阿姨會燙啦…佢老婆仲勁，好順手掃化妝品落個袋，塞入櫃，再將堆衫移入房，一路移就一路跌…

他表示妻子去世前會間中到兒子家中幫忙打掃和煮飯，後來得知襯家奶奶也會幫忙拖地，因此抱怨「依家啲後生係咩家務唔識做」。另外單親爸爸不滿新抱只顧工作不煮飯，

我接受唔到所謂事業女性，廚房用黎擺咩LC煲，咩靚太唔煮飯㗎，好唔掂…阿仔你快快搵過第二個！

網民：放開啲

帖文一出引來不少網民回應，有人認為兩人已經是成年人會懂得照顧自己，著單親爸不必擔心，「你個仔接受到咪得囉」、「又唔係叫你一齊住，理得佢啦」、「佢哋過得開心就得」。另外有人建議他可向兒子和新抱提議聘請工人姐姐。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳