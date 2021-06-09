【新店登場】當文歷餅店中環開3千呎旗艦店　歎創意沙嗲牛肉花生甜品及限定紐約本店名物

▲ 去年從紐約過江來港開店的當文歷餅店by Dominique Ansel，最近在中環開旗艦店，售賣多款創意美食，包括這款外形搞鬼的沙嗲牛肉花生燒（$58）。（餐廳提供）

去年初從紐約過江來港開店的當文歷餅店by Dominique Ansel，以賣相精緻的甜品風靡一眾港女，最近餅店在中環開設旗艦店，佔地3千呎，裝潢充滿藝術氣息，供應全新美食及紐約店的名物，肯定很快又會成為港女打卡的新熱點。

榮獲世界50大最佳餐廳中「全球最佳甜點主廚」、並獲美國《Food & Wine》雜誌譽為「餐飲界梵高」的名廚Dominique Ansel，出品一直是信心的保證。他開設新間全新的旗艦店，除了有從前多款招牌甜點外，更特別推出紐約本店名物：焫焫焫焫着棉花糖雪糕（Frozen S'more）。

甜品中間為冰涼的自家製呍呢嗱雪糕，裹上一層混入朱古力脆片的黑朱古力脆皮，最外層則是新鮮自家製蜜糖棉花糖。客人落單後，店員會即場將棉花糖雪糕插上煙熏過的柳木枝上，然後將外層棉花糖燒至焦脆。每一口均可嘗到棉花糖的軟綿融暖、朱古力脆皮的薄脆甘甜、雪糕的涼凍軟糯，外熱內冷，口感豐富。

這甜品於2013年在紐約本店甫推出，即時引起搶購熱潮，至今仍是王牌甜品。旗艦店由即日至6月20日限量發售，各位甜品迷切勿錯過。

▲ 焫焫焫焫着棉花糖雪糕（Frozen S’more，62元）（餐廳提供）

新店也有多款全新美食，包括外形搞鬼的沙嗲牛肉花生燒，看起來活像一顆大花生，其實是將鬆軟的窩夫製成花生造型，包裹着港式沙嗲牛肉作餡料。以自家秘製的沙嗲醬調味，濃郁之中帶有微辣辛香，綴以花生碎粒，將茶餐廳的港式沙嗲牛麵風味盡收於一顆花生之中，極具特色。

▲ 紅肉火龍果撻（18元/件、98元/6件）（餐廳提供）

另一款紅肉火龍果撻（18元/件、98元/6件），牛油酥皮盛載着新鮮紅肉火龍果，每層酥皮更滿布呍呢嗱吉士醬，入口香甜味美。其他新食品還有香腸芝麻酥卷、煙肉生菜番茄三文治及牛角包吐司等等。

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藝術主題設計

至於環境，佔地3千呎的旗艦店前身為藝術展廊，故此新店以此為題，更巧妙的加入甜品元素，讓客人甫踏進店，就像走進一件件的甜品之中，天花掛起超過3米高的橙色水滴裝飾，像蛋漿也像甜點的流心形態；於天花延伸整個空間、長35米的彎曲燈帶則流露出揮灑的柔軟美態，幻想廚師正在甜品之上灑落朱古力漿或粉漿，充滿特色。店內部分牆身圖案，更模仿切開蛋糕包點的狀態，誘發你的無限想像。

餐廳自設廚房，麵包每日不同時段新鮮出爐，牛油、麵粉的新鮮甜美香味，讓嗅覺、味覺、視覺一同得到享受。

▲ 從門外望進去，可清楚見到天花的3米高橙色水滴形的裝飾，十分搶眼。（餐廳提供）

當文歷餅店 by Dominique Ansel

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s地下2號舖

電話：3482 7735

營業時間：周一至周五8am - 8:30pm；周六、日及公眾假期9am- 8pm

記者：招美寶