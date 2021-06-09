【同性覆核】同志申處理配偶身後事獲受理　律政司求擱置候審

▲ 法庭今作指示聆訊後，決定擇日先行聽取相關擱置申請。（經濟日報資料圖片）

曾多次就同性伴侶權益提出司法覆核的同志吳翰林早前自殺離世，其同性配偶李亦豪欲以近親身份處理其身後事，卻因兩人婚姻關係不獲承認而被拒，李早前就此提出司法覆核，並獲法庭受理。律政司早前以有關爭議僅屬學術性等為由，申請將有關許可擱置，法庭今（9日）作指示聆訊後，決定擇日先行聽取相關擱置申請。

申請人李亦豪；答辯人律政司司長及衛生署署長。律政司一方今陳詞時指，李於提出是次司法覆核，刻意隱瞞了他在吳的母親授權下，已處理吳的大部分身後事，因此現有訴訟僅屬學術性，加上署方亦確認它們針對同性婚姻並沒有特定政策，申請人難以就不存在的政策提出訴訟。律政司一方認為本案現時已沒有逼切性，因此建設法庭先聽取雙方就擱置許可所作的陳詞，再進行正式聆訊。

申請人一方則反對有關擱置申請，並認為有關申請應與正式審訊同時進行。申請人並回應指，律政司代表法醫藍偉文否認曾作出歧視同性戀者的行為，但藍卻曾於吳的法醫報告上指明，李只是代表吳的母親處理吳的身後事。申請人指，律政司僅稱李可以透過吳的母親授權而代為處理身後事，但事實上同性配偶能否處理身後事，屬法律問題，應交由法庭處理。

律政司一方則引述藍的證人供詞回應指，藍表明他只是希望確認吳母願意授權李以同性配偶的身份代為認屍，他從無意貶低或不尊重兩人的同性婚姻，藍又指若然他知道李會因為他的行為而感到受傷，他將不會這樣做。律政司指上述說法反映署方根本不存在任何歧視性的相關政策，而有關情況亦不會再次發生。

法官周家明聽罷雙方陳詞後指，他認為申請人提出的司法覆核理據有合理可爭議之處，即使部分爭議現已屬學術性，法庭仍可批出許可，但平衡所有因素後，法官認為應先擇日聽取雙方就擱置許可的爭議。

李於聆訊後在庭外指，認屍當日他被法醫拒絕代配偶處理身後事，對他來說是人生中最難過的一天，「吳翰林走咗啦，連呢一刻我哋嘅婚姻都係不被承認。」李又指他不在乎法醫有否道歉，他只是希望法庭處理到底同性配偶能否以近親身份處理身後事，他又坦言在吳母的授權下，已處理吳的大部分身後事，「但如果佢媽咪唔肯呢？」李又指現時他與吳母在為吳撤灰一事上有爭議，因此他必須透過司法覆核，才可在欠缺吳母授權下，繼續處理吳的身後事。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝