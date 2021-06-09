【忙過返學】童謠大賽奪獎爆紅做歌手　3歲萌妹節目廣告邀約不斷日做8個鐘

▲ 3歲女童爆紅後，廣告節目邀約不斷，每天工作8小時。

來自日本福岡縣的人氣小歌手村方乃乃佳，去年底在童謠大賽中演唱《小狗警察》勇奪銀獎，當時只有2歲的她發音清晰，表情動作都十分可愛，唱歌影片爆紅至韓國和香港。不過，年紀小小的她搖身一變成為名人後，廣告、電視節目邀約接踵而至，近日在節目中，媽媽公開了她的行程表，發現她每天要工作8小時，不少網民紛紛表示心痛。

▲ 參賽時只有2歲多的乃乃佳，以超萌爆奶音歌聲俘虜評判和網民。（IG圖片）

爆紅出道做歌手

村方乃乃佳在2020年11月參加了日本「第35屆童謠大賽」，演唱童謠《小狗警察》，成為史上最年輕的兒童組銀獎得主。由於乃乃佳萌爆可愛，其參賽影片在網絡上爆紅，成功俘虜世界各地網民，網民紛紛大讚其歌聲非常治癒，而且愈睇愈上癮，至今影片在YouTube的播放次數逾1,800萬次。

乃乃佳的家人為她經營個人YouTube頻道《ののちゃんねる》，分享乃乃佳的生活日常，至今已有42.4萬訂閱；其Instagram亦有6.5萬人追蹤，可謂人氣爆登。乃乃佳更於今年2月宣布出道，成為史上最年輕的出道歌手，並於5月推出首張迷你專輯，被封為「令和歌姬」。

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未滿3歲已日做8小時

自從爆紅以來，乃乃佳就收到大量廣告、唱片公司、電視節目的合作邀約。在今年5月底才滿3歲的她，本來應該過著食、玩、瞓的生活，然而，她卻成為工作8小時的「打工仔」，工作天要由早上7時半開始，參加電視節目錄影、採訪工作，直至晚上8時才下班。

乃乃佳近日與媽媽亮相日本節目《閒聊007》，錄影時她只有2歲11個月大，被一班大人圍住，看起來有點緊張，沒有笑容，為了讓她放鬆，節目組都有準備一些零食。其後乃乃佳被邀請唱歌，一開始唱歌她就手舞足蹈，非常興奮，完全忘記了緊張；其後玩「紅白旗遊戲」，她也表現得很開心。

乃乃佳在5月出道成為歌手後，工作忙碌，要拍攝YouTube影片、出席電視節目等，至今已參與了超過50場錄影。節目組公開她的行程表，早上7時半起床，吃早餐後只有半小時休息和玩耍，10時至12時半要在NHK電視台做常規節目錄影，乃乃佳是NHK節目《用日語來玩耍吧》的固定小主持。

錄影後，乃乃佳會吃午飯和小休，下午4時起再度工作，要參加綵排、化妝和採訪，傍晚6時至7時是玩耍時間，但晚上7時至8時還要參加電視台綜藝節目錄影，之後才可以回家梳洗休息。

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對於3歲孩子來說，這個行程非常忙碌。不過，媽媽表示，乃乃佳喜歡唱歌，除了一般兒歌，亦會唱英文歌、舊歌和最近的流行曲，例如Justin Bieber和小田和正，而且女兒極度自律克己，在練習時唱錯歌詞，她就會不斷練習，直至唱對為止。雖然女兒年紀還小，未必能完全理解歌詞意思，但她卻能從音樂旋律中感受到歌曲的情感。

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責任編輯：王明芳