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【天人永隔】父母染疫7日內相繼離世　5子女頓成孤兒：遺憾未能見最後一面

親子 13:00 2021/06/09

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馬來西亞一對父母染疫後相繼離世，遺下5名子女。

馬來西亞疫情近來不斷惡化，一對夫婦染疫後相繼離世，5名子女在7日內失去雙親，頓成孤兒。現年23歲的大哥，肩負起照顧弟弟、妹妹的責任，指自己在隔離過後會立即找工作，維持生計。

父母染疫相繼離世

綜合外媒報道，現年23歲的大哥Muhammad Haidir指，55歲的父親原本患有高血壓、糖尿病及腎病，上月29日確診，2日後離世；在爸爸過世6天後，媽媽亦不幸染疫離世。

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Muhammad對未能見父母最後一面感到遺憾，

最難過是我們無法最後一次親吻、擁抱他們。

Muhammad指母親住院後，曾以視訊方式與她聯繫。由於他是家中長子，母親叫他好好照顧弟妹，想不到這竟是母親的遺言。父母在7日內相繼離世，大哥Muhammad收到消息後，感到難過及無能為力，「我們只能抱着哭」。

大哥照顧弟妹

失去家中經濟支柱，Muhammad負責照顧4名分別20歲、18歲、13歲及7歲的弟弟及妹妹。他坦言自己並無工作經驗，「只有二哥當過保安，因為那時我要照顧患病的父母」，並指待隔離過後，會立即開始找工作，維持生計。

Muhammad接受當地媒體訪問時指，他們現時仍未知道感染源頭，呼籲大眾不要低估病毒，應遵守政府發布的防疫規例。

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責任編輯：王明芳

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