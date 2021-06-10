【資助中學】培正中學顧嘉煇鍾景輝名人輩出　百年老校母語傳統教學屢誕狀元

▲ 香港培正中學在港屹立88年。（黃傑偉攝）

創校於1889年的香港培正中學（下稱培正）由廣州浸信會於廣州創立，之後再到澳門及香港開校，作育英才132年，現位於何文田的香港培正中學則於1933年創辦，先後開辦小學、中學及幼稚園，校舍屹立培正道與窩打老道88年，已成為該區地標。培正幼稚園不少畢業生升讀培正小學及中學，學生幼小中都在同一學校上課，除了學習更連貫外，亦加強學生對學校的歸屬感。

廣州培正開校初期，猶如現今的國際學校，吸引很多富裕商人及華僑子女入讀。在第二次世界大戰時期，培正第一次陷入苦難，全校師生在逃難路上，仍多次遷校繼續授課，但有師生不幸被日軍炸中身亡。

後來培正逃避戰亂，1938年來到澳門遷校辦學。而現位於何文田的香港培正於1933年創辦，科研成就卓越，出產過多名頂尖華裔科學家，如諾貝爾物理學獎得主崔奇、國際著名數學家丘成桐、著名物理學家卓以和，以及著名天文學家郭新。

▲ 培正中學出產多位名人，當中包括諾貝爾物理學獎得主崔奇。（梁偉權攝）

殿堂級音樂家顧嘉煇是澳門培正的校友，演藝界亦名人校友輩出，包括鍾景輝King Sir、黎姿和歐倩怡等；而歌手張敬軒曾入讀廣州培正小學。

中文教學為主

該校辦學宗旨是以基督教全人教育為經，母語教學為緯。語文政策方面，雖然培正以中文教學為主，但未有影響學生的學術成績，學校更曾出產中學文憑試（DSE）狀元。培正重視語文發展，先打好學生的中文基礎，在幼稚園推廣中、英文圖書閱讀，培養閱讀氣氛及習慣，不刻意催谷孩子的英語及普通語。

英文科方面則採用高階課程，為學生升學及就業提供更有利條件，每三班由四位老師任教，實施拔尖補底教學策略。幼稚園課程相對輕鬆，以主題教學及分組活動為教學模式，希望學生在首幾年學習階段學得開心。

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校風純樸 學生乖巧

培正校風純樸，不少家長欣賞培正學生受教又乖巧，能建立學生正確價值觀、人生觀及優良品德。校方亦著重培養學生的學習興趣、啟發思考，提升自理能力及分享協作，鼓勵學生多參與活動。此外，學校發展全人教育，實施紅藍獎勵計劃，詳細記錄學生六育的表現，並發出鑽、金、銀、銅獎。

自行分配學位只收培正小學學生

香港培正中學屬於資助中學，該校在中一自行分配學位階段只接受直屬小學學生申請，中一入學申請按學業成績、操行及課外活動表現進行甄選，有特殊專長者優先考慮。

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責任編輯：王明芳