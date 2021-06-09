【檢測抗體】李偉振稱抵港者檢體難斷感染時間　梁子超：單靠驗抗體難滴水不漏仍需做好防疫

▲ 特首林鄭月娥昨日提到衞生防護中心正研究對檢疫或抵港者檢驗抗體。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥昨日(8日)提到衞生防護中心正研究對檢疫或抵港者檢驗抗體。香港醫務化驗所總會主席李偉振指檢出抗體亦難斷屬「復陽」或最近感染，惟亦有機會屬初受感染未有足夠抗體；呼吸系統科專科醫生梁子超亦稱，驗抗體，可減檢測時假陰性及「走漏」出社區風險，惟認同有其局限，只能作輔助性質。

香港醫務化驗所總會主席李偉振今早接受港台節目訪問時形容，抗體檢測有限制，即使檢出對抗體呈陽性，亦難以確定入境者屬於早前受感染後再「復陽」，或是最近感染個案；而且病毒有潛伏期，如核酸檢測及抗體檢測結果同樣陰性，也或屬未發病致未有足夠抗體可檢測。

他續指，如以抽血方式檢測抗體，準確性和穩定性會較高，但部分人或抗拒抽血，過程會有困難，抽血員要求將較現時檢測採樣員高，於口岸進行亦涉及很多人手；相反「篤手指」驗抗體較易接受，惟相關試劑盒質量難有絕對保證，準確度會有所犧牲，建議當局如以「篤手指」驗抗體，需選擇敏感度較高試劑，避免再有走漏。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，不少來自高發病地區的人士或曾受感染，料日後經抗體檢測會發現不少陽性個案，認為當局應研究如何處理；又指政府考慮於機場為入境者驗抗體，相信以快速測試方式，只需要10多分鐘，如以驗血清抗體則需時送到實驗室化驗，可於檢疫酒店進行。

不過他補充，驗抗體可減低現時檢測過程出現假陰性和走漏出社區的風險，但有其局限，只能作輔助性質；有關做法可作為填補輸入漏洞的一小步，但難以單靠驗抗體做到滴水不漏，強調仍然需要做好各項感染控制措施。

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責任編輯：陳正怡