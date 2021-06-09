【檢測抗體】李偉振稱抵港者檢體難斷感染時間 梁子超：單靠驗抗體難滴水不漏仍需做好防疫
特首林鄭月娥昨日(8日)提到衞生防護中心正研究對檢疫或抵港者檢驗抗體。香港醫務化驗所總會主席李偉振指檢出抗體亦難斷屬「復陽」或最近感染，惟亦有機會屬初受感染未有足夠抗體；呼吸系統科專科醫生梁子超亦稱，驗抗體，可減檢測時假陰性及「走漏」出社區風險，惟認同有其局限，只能作輔助性質。
香港醫務化驗所總會主席李偉振今早接受港台節目訪問時形容，抗體檢測有限制，即使檢出對抗體呈陽性，亦難以確定入境者屬於早前受感染後再「復陽」，或是最近感染個案；而且病毒有潛伏期，如核酸檢測及抗體檢測結果同樣陰性，也或屬未發病致未有足夠抗體可檢測。
他續指，如以抽血方式檢測抗體，準確性和穩定性會較高，但部分人或抗拒抽血，過程會有困難，抽血員要求將較現時檢測採樣員高，於口岸進行亦涉及很多人手；相反「篤手指」驗抗體較易接受，惟相關試劑盒質量難有絕對保證，準確度會有所犧牲，建議當局如以「篤手指」驗抗體，需選擇敏感度較高試劑，避免再有走漏。
呼吸系統科專科醫生梁子超稱，不少來自高發病地區的人士或曾受感染，料日後經抗體檢測會發現不少陽性個案，認為當局應研究如何處理；又指政府考慮於機場為入境者驗抗體，相信以快速測試方式，只需要10多分鐘，如以驗血清抗體則需時送到實驗室化驗，可於檢疫酒店進行。
不過他補充，驗抗體可減低現時檢測過程出現假陰性和走漏出社區的風險，但有其局限，只能作輔助性質；有關做法可作為填補輸入漏洞的一小步，但難以單靠驗抗體做到滴水不漏，強調仍然需要做好各項感染控制措施。
TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：陳正怡