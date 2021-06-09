【性侵女兒】廚師認性侵10歲女兒判囚40個月　官斥極可恥

▲ 廚師認性侵10歲女兒於區域法院判囚40個月，官斥極可恥。（資料圖片）

41歲廚師指與妻子關係轉差，乘機5度於深夜及趁妻子外出工作時迫使女兒觀看自己的性交片段，並肆意非禮女兒。涉案廚被捕後警誡下稱，與妻子關係欠佳，才「摸我個女下體引佢注意」。廚師早前承認對16歲以下兒童作猥瑣行為罪等共5罪，今（9日）於區域法院被判囚40個月。法官判刑時斥被告極可恥，長期欺凌幼女。

法官判刑時，直斥被告不單違反誠信，更觸碰社會道德底線。法律需保護弱小社群，防止他們因輩份及體力不能反抗，而被侵犯。X 的母親不願X記起不快回憶，而拒絕索取其創傷報告，是可理解，但不能忽視其心理傷害。

法官續指，被告為滿足私慾，以父親身份令X作猥褻行為，致她承受痛楚及傷害，長期欺凌幼女。法官引述被告的心理報告指，被告明顯無悔意，仍暗示X受母親影響而指控他，他承認5項罪名是為保護X。法官考慮所有因素後，決定以50個月監禁作量刑起點，扣除被告的認罪折扣後，判其監禁40個月。

41歲被告早前方區域法院承認2項對16歲以下兒童作猥瑣行為罪、1項煽惑16歲以下兒童作嚴重猥瑣行為罪、2項非禮罪。控罪指被告於2019年7至11月期間，向女兒X作猥瑣行為及非禮X。

案情指，被告3度趁妻子上班時要求X舔他下體，其中一次他著X入房跪下，並拉下自己的褲，要求X舔下體。其後兩次被告著X入房舔其下體，X雖不願但怕被打而就範。

另外，被告於同年11月3日向X播放被告的性交片段後，撫弄X的下體，雖然X低聲叫痛，但被告未有停手，他剪指甲後，繼續撫摸X，及後X假裝肚痛到洗手間哭泣。其後，被告再以類似手段非禮X。

最後，X的母親Y發現X的內褲有異，向X查問而揭發。被告在警誡下稱，與妻子關係欠佳，才「摸我個女下體引佢注意」。

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記者：陳卓欣