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【BOSS】MIRROR新歌MV選Ian生日首播　宣傳照穿黑西裝網民指似賭聖

娛樂 12:49 2021/06/09

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陳卓賢原來跟唐老鴨同日生日。

MIRROR第3首派台歌《BOSS》今日（6月9日）中午派台，MV則於晚上8:00在MIRROR官方YouTube頻道首播，今次MV於迪士尼樂園取景，成員換上黑色西裝齊跳舞，相當有型格，而今日也是成員陳卓賢（Ian）生日，當日拍攝MV時更獲迪士尼高層提早為他慶生。

MIRROR今年第3首派台歌《BOSS》，MV在香港迪士尼樂園拍攝，其中主舞台更是利用《獅子王慶典》的原野劇場取景，在MV的預告可見成員在此勁歌熱舞。

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拍攝當日是趁樂園關門後通宵進行，不過香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭也特地前來探班。

【調教你MIRROR】新歌《BOSS》6.9首播　MIRROR再挑戰四台冠軍歌

原來迪士尼的唐老鴨與Ian均是6月9日生日，當日樂園特別安排唐老鴨前來送上驚喜，與現場工作人員齊唱生日歌外，也送上汽球蛋糕，令Ian十分驚喜，可惜大合照時，Lockman剛好走開，未能齊人跟唐老鴨合照。

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至於MIRROR新歌《BOSS》，早前宣傳海報推出，鏡粉大表期待，不過今次宣傳造型卻受到粉絲爭議，雖然12子穿上黑色西裝有型有款，但有網民質疑眾人不是一齊拍攝，key圖的身體比例有點奇怪。

另外，又有網民指為何成員變到「個個都賭聖咁款？#爭副啤牌 #同埋公仔麵」，更有形容如「日本牛郎feel」，其實fans愛之深恨之切，無非希望偶像可以更完美。

再挑戰四台冠軍

MIRROR早前團歌《WARRIOR》一舉登上商台、新城、港台榜首，贏得成軍以來第一首三台冠軍歌。

這也是MIRROR成為繼2006年軟硬天師後，第二支能登上商台兩個星期榜首的組合。當年軟硬天師憑《好兄弟》及1996年《唔知係咩嘅我就點會講》都能奪雙周冠軍歌。

可是因《WARRIOR》在「Chill Club推介榜」落榜，跟四台冠軍擦身而過，且看《BOSS》能否接力。

同場加映：陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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