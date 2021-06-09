【挖鼻屎】亂挖鼻孔易染金黃葡萄球菌　可致細菌入侵腦部腐蝕頭骨

▲ 亂挖鼻孔可致細菌入侵腦部

勿直接用手挖鼻屎！美國一項研究發現，有91%受訪者有挖鼻孔的習慣，其中2.1%人至少每小時挖一次。另有研究指出，挖鼻孔的人較易感染葡萄球菌，可引發三大健康問題，嚴重者可被細菌腐蝕頭骨。

據Business Insider報道，鼻屎主要由水、凝膠狀蛋白質製成，同時含有黏稠物、特殊免疫蛋白質，有助抵抗細菌、病毒及污垢入侵體內，例如流感。鼻屎會被黏稠的鼻涕包著。鼻涕就像「捕蠅紙」，吸氣時，空氣會讓黏液變硬，形成鼻屎，通常在打噴嚏或擤鼻涕時排出鼻屎。

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有人聲稱吃鼻屎有益健康，事實卻不然。指甲若含有金黃葡萄球菌，用手挖鼻孔就很易受感染。2006年一項研究發現，相對不挖鼻孔的人，挖鼻孔的人較易感染金黃葡萄球菌或葡萄球菌。金黃葡萄球菌可引致鼻子和臉部出現嚴重膿瘍（abscess）或膿包。若繼續挖，甚至有機會刺穿分隔2個鼻孔中間的隔膜。若鼻竇嚴重受感染，可導致細菌入侵腦部、腐蝕頭骨。

中醫：挖太大力可致鼻黏膜受損

本港註冊中醫師李廣冀亦曾於其facebook指，挖鼻孔挖錯位置或用錯拇指挖，可能會弄傷鼻黏膜，也可能導致流鼻血。若挖太大力導致鼻黏膜受損, 可以外塗紫雲膏。當流鼻血時，可以用水濕敷額頭降溫，還可以用一條像筋，綁住中指，當你左鼻孔流鼻血，就綁右邊；右邊流鼻血，就綁左邊。

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責任編輯：羅嘉欣