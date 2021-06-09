【特色郵票】郵政推一套6款紀念郵票賀愛協成立一百周年　6月22日起發售

▲ 一套6枚的郵票。（香港郵政）

今年是香港愛護動物協會成立一百周年，香港郵政將發行一套六枚的紀念郵票，以及套摺、首日封等相關郵品，將於6月22日發售。

為向市民宣揚「尊重生命，善待動物」的訊息，並推廣人類與動物在社會上和諧共處的理念，郵政將發行一套6枚的、油畫風格的紀念郵票，郵票上分別繪有唐狗、倉鼠、紅耳龜、兔子、短毛家貓及雞尾鸚鵡6種動物，各自傳達不同訊息。

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其中2元郵票上的圖案為唐狗、2.6元郵票上為倉鼠、3.4元郵票上為紅耳龜、3.7元郵票上圖案為兔子、4.9元郵票上有短毛家貓，5元郵票上則是雞尾鸚鵡。

另外一系列的郵品以「生日賀卡」為設計概念，其中套摺封面印有色彩繽紛的彩帶及旗幟，內頁則有立體、戴上生日帽的動物插畫。一套6款的彩色郵戳分別取材自6種動物的掌印，特別郵戳則利用簡約線條，勾畫出動物的外型。

各郵政局將由6月22日起發售紀念郵票及相關郵品，包括首日封、郵票、小全張、珍藏卡、套摺、明信片、極限明信片及已蓋銷首日封，有關郵品的詳情可按此瀏覽。

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責任編輯：黃悅晴