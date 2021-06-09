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【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄

社會 13:01 2021/06/09

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陳肇始指政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照，並協助核實中獎者接種紀錄。（經濟日報資料圖片）

相繼有私人企業或機構推出接獎賞優惠，鼓勵市民接種新冠疫苗。食衞局局長陳肇始歡迎商界提供接種誘因，政府會兩方面提供協助，包括加快處理有關抽獎的牌照，亦會協助核實中獎者是否已接種疫苗；對於有議員關注現在疫苗庫存是否足夠，陳肇始稱現時疫苗接種中心仍有空間預約，會與藥廠就疫苗付運時間密切溝通。

新民黨立法會議員容海恩表示，現時政府的「安心出行」應用程式下載量已有400萬，關注政府會否便利市民在「安心出行」應用程式一次過參加抽獎。民建聯蔣麗芸亦提到，近日預約打針的人數上升，關注現在疫苗庫存是否足夠，今年會否不再「返貨」。

食衞局局長陳肇始表示，歡迎商界提供誘因舉辦抽獎活動，政府會兩方面提供協助，包括加快處理有關抽獎的牌照，亦會協助核實中獎者是否已接種疫苗；又指目前每間疫苗接種中心仍然有空間讓市民預約，會與藥廠就疫苗付運時間密切溝通。

她重申，近日本港出現不明源頭的變種病毒本地個案，第五波疫情隨時一觸即發，呼籲市民接種疫苗，建立防疫屏障。

接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新

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責任編輯：陳正怡

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