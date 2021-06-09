【星二代】黎瑞恩女兒澳洲讀書遺傳好歌喉　女大18變似「細龍太」細仔像爸爸

▲ 黎瑞恩一對子女轉眼已經18歲及16歲大。

「小恩子」黎瑞恩於2014年與前夫曾智明離婚後，成為單親媽媽獨力照顧一對仔女曾凱栭（Sheree）和曾浩儒（Tyrone），轉眼間已18歲及16歲大。小恩子日前分享細仔的生日照，可見細仔與爸爸像餅印，大女則眼大大留有一頭烏黑秀髮，竟貌似《愛．回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪。

現年48歲的小恩子分享與子女的合照，並留言寫道︰「時光飛逝，眨吓眼你就16歲喇！生日快樂呀細佬！」小恩子感慨孩子大得好快，並感謝粉絲祝福，希望大家身體健康，日日都開心。

▲ 黎瑞恩最近分享的一家三口合照，18歲女兒眼大大好靚女。（facebook圖片）

有粉絲留言讚小恩子外表凍齡沒大變化，兒子則似足爸爸曾智明，女兒似媽咪靚女，有網民更指女兒有點似「細龍太」陳偉琪，同樣眼大大兼有一頭烏黑秀髮。

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女兒愛聽K-Pop 遺傳音樂天分

Sheree亦遺傳了媽媽一副好歌喉，並開設了IG分享自己的翻唱歌，主要唱英文及國語歌，聲線溫柔甜美，是可造之材。從她分享的影片中可見，她的房間貼有不少韓國女團的海報。

小恩子曾接受TOPick分享過，平時常跟孩子聽K-Pop，沉醉於韓流，因K-Pop的MV畫面靚、隊員又跳得整齊，在仔女3歲時已和他們一齊看，但當時孩子不懂欣賞，長大後終被韓流攻陷。

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一對仔女與媽媽的感情深厚，經常分享與媽媽的合照，Sheree更曾以「my one and only」去形容媽媽。小恩子離婚時，一對仔女只有9歲和7歲，曾為此感到不開心，Sheree曾寫信給父母表達傷心之情，幸後來與同學傾談後，發現有一半同學也來自破碎家庭，不再感到寂寞。

▲ Sheree於13歲時往澳洲升讀中學。（微博圖片）

澳洲升學訓練獨立

兩年後，女兒提出想去澳洲升讀一間女子中學。小恩子曾表示，作為媽媽縱有不捨，也要尊重女兒的選擇，她事前已向女兒解釋，到澳洲讀書就要學會獨立，甚麼都要自己做，必須考慮清楚，女兒說沒問題。

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小恩子讚女兒從小已很獨立，甚至是「軍訓式育兒」，在女兒10歲前，就教識女兒各種自理能力，例如洗衫、洗米、用電飯煲煮飯、煮公仔麵、煮蛋、切菜等。

反而女兒如今長大後，變得像個「管家婆」，在澳洲讀書期間，一日打4、5次電話給媽媽提點天冷著多件衫，又問候媽媽食飯未、跟誰在一起。

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細仔曾到廣州軍校讀暑期班

不過，細仔就不及家姐獨立，沒大人在，他就會放任地吃糖但不吃早餐，令小恩子好勞氣，曾要求他逢周末煮早餐給她吃，叫工人姐姐教他炒蛋，培訓他獨立。「煮了出來他自己開心，我也會稱讚，讓他有心機繼續學。」

在細仔7、8歲時，小恩子曾送他上廣州的軍校讀暑期班，訓練他從小要識守紀律，學識自己摺被、摺衫，對大人沒有那麼依賴。

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責任編輯︰王明芳