【打針獎賞】星夢郵輪推400萬大抽獎　頭獎獨得380萬郵輪通行證

▲ 星夢郵輪推400萬大抽獎。（星夢郵輪提供）

星夢郵輪今（9日）宣佈推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於7月30日或之前在香港完成2劑新冠疫苗接種，以及年滿18歲的香港市民即可參加。5份獎品總值近400萬元，報名日期由明日至7月30日，市民可免費參加，無須作出任何消費。

集團續指，大抽獎共設5份獎品，包括價值約380萬元的大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住。

二獎為最多可供6人入住的3日2夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，內設露台及按摩池，並有私人管家貼身服務，價值超過10萬元。

三獎則送出共3份3日2夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供4人入住，總值超過5萬4千元。

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雲頂郵輪集團總裁朱福明先生表示，為了感謝香港市民對Super Summer Seacation夏日海上遊的熱烈支持，星夢郵輪將推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，送出多份獎品，為抗疫多時的香港市民打氣，希望他們能夠盡情享受期待已久、安心安全的海上假期。

市民只需提供身份證號碼和手提電話號碼，於明日中午12時正至今年7月30日下午11時59分期間，到官方網站登記即可參加抽獎。不符合參加資格或任何重複登記將不予受理，星夢郵輪將隨機抽出得獎者，並於8月6日公佈得獎名單。

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記者：陳麗娜