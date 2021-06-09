【公屋轉戶】父離世後兄妹申請公屋轉戶主　資產逾$196萬超入息審查遭迫遷　

▲ 有港男指出爸爸離世，他跟妹妹申請公屋轉戶主，但不過入息審查需搬走感徬徨。

現時公屋輪候時間平均為5.8年，市民上樓遙遙無期，得公屋可說是得天下！一名港男因父親離世，他跟妹妹申請轉戶主，可是入息審查未達標，收入及資產均超出標準少許，他向網民求意見，卻獲大量負評。

被房屋署要求搬離公屋

該名港男於上星期四（3日）在「香港討論區」，以「公屋 被房署迫走可以點做」為題發帖，指出自己一直跟爸爸及妹妹同住3人單位2房的公屋，公屋戶主的父親去世，兄妹欲申請轉戶主，可是被房屋署要求搬走。

申請轉戶主，要入息審查，交晒資料話我哋收入同資產超出標準少少，所以要遷出單位。

該港男感到徬徨，問網民可否上訴，又或可交1.5或者2倍租金等其他辦法，希望他跟妹妹繼續住在該公屋。

據房署資料顯示，為確保公屋資源更聚焦地分配給較有迫切住屋需要的人士，資助房屋小組委員會於2017年實施「富戶政策」，作為「全面經濟狀況審查」的標準，自今年4 月1日起，兩人家庭的每月入息超出97,750元或資產淨值為196萬就需遷出現居公屋單位。

兄妹資產淨近200萬

兩兄妹的資產淨值多於196萬，「就係過咗196萬多幾萬」。有網民指出沒辦法了，交入息資產時只怪自己當初不轉移資產才交。樓主當初沒多想，並表示難以突然無緣故轉移資產。

佢要查返近一年銀行記錄，要求公司填返一年收入，交銀行存款記錄。

有關帖文引起網民熱議，很多人都斥責該港男資產多於196萬應該搬出去，不要濫用公屋資源，大罵他用「被迫走」字眼很不當，事實是他不符合資格繼續住，勸他有能力就搬走。另外有網民為樓主不值，表示「兩球（200萬）你估好多咩！」，兩兄妹平均每人的資產約100萬，置業買私樓很難。

網民勸搬走

另外有網民指出樓主的爸爸應一早換綠置居。「綠置居」的定價比傳統居者有其屋計劃（居屋）低廉，有助申請者自置居所，並騰出更多公屋單位以編配給輪候公屋人士。更多網民留言見下圖︰

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責任編輯：王明芳