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【撻出愛火花】深夜重播謝霆鋒+張新悅偶像劇　18歲霆鋒顏值不輸姜濤

娛樂 16:31 2021/06/09

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謝霆鋒18歲演出《撻出愛火花》。

TVB翡翠台將由今晚起至7月份，於深夜重播3套當年青青偶像劇，6月9日凌晨時段，首先播出2000年的《撻出愛火花》，此劇由當年樂壇人氣偶像謝霆鋒主演，夥同多位當同期新人如劉愷威、歐倩怡、洪天明等演出，劇中約18歲的霆鋒，顏值可比今日的姜濤。

謝霆鋒未成年便出道，憑反叛氣質及走搖滾風格，甫出道便被力捧，迅速成人氣偶像，出碟拍電影都大受歡迎。

《撻出愛火花》雲集當年不少偶像演員。（影片截圖）

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霆鋒唯一TVB劇集

2000年18歲霆鋒為TVB拍攝青春劇《撻出愛火花》，這也是霆鋒唯一的一套為TVB主演的劇集。其時相當嫩口的霆鋒，青春迫人，而同劇不乏當時新人演出，包括女主角張新悅（當時名張燊悅）、洪天明、劉愷威、歐倩怡、韋家雄、馬德鐘，同時又有元華、梁藝齡等實力派坐陣。

劇中霆鋒演茶餐廳太子爺，因誤會加入柔道館，跟元華學藝，憑天份很快拿到黑帶，更到日本出賽，期間跟張新悅互生情愫。

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劇中絕招不少

劇中有不少柔道絕招，名字至今仍為網民記得，如絕招「風火山林」等便令人記憶深刻。

當年霆鋒雖是新人，但表現生猛，事實霆鋒保養很好，跟現時樣子分別不大。

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另外，有指為迎接戰奧運，故TVB選了兩套關於運動劇集重播，除講柔道的《撻出愛火花》，6月24日則會播出《四葉草》系列的《當四葉草碰上劍尖時》，以劍擊為題材，男女主角黎諾懿、唐詩詠，且有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒等偶像客串。

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《當四葉草碰上劍尖時》

在7月5日就會重播1994年黎明主演《阿Sir早晨》，雖然距今27年，但劇中卡士強勁，除天王黎明主演，並有古天樂、李綺虹、宣萱、張慧儀、羅家英、雷宇揚等演出。

《阿Sir早晨》。

同場加映：黃美棋訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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