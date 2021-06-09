  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 14:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【絕世筍盤】4子高富帥高學歷獲封「越南F4」　媽媽為兒網上徵婚︰他們全都單身【多圖】

親子 14:22 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

越南一位媽媽為4名18至27歲的高顏值兒子徵婚。

當子女年齡漸長而未拍拖，父母不免為他們擔心。越南一位媽媽在社交媒體為4名18至27歲的兒子徵婚，兒子高富帥之餘，也是在海外留學的高學歷份子，更重要是他們全部都單身。媽媽的徵婚消息一出，隨即引來網民極大迴響，形容4男為「越南F4」，不少女網民更自薦做新抱。

越南媽媽與丈夫育有4子1女。（facebook圖片）

媽媽獲封「國民奶奶」

綜合越南傳媒報道，近日網上瘋傳有媽媽為4名高顏值的單身兒子徵婚。該名48歲的媽媽來自越南義安省，她在facebook發帖表示︰

我的4個兒子都很帥，但到目前為止他們仍然是單身的。你願意做他們的新娘嗎？

有網民形容4兄弟是「越南F4」。（facebook圖片）

有圖有真相，媽媽上載了4個兒子的相片，每個兒子看來都英俊且秀氣，而且來自家境優越的家庭。帖文引起網民哄動， 有網民形容這4兄弟是「越南F4」，更封這位媽媽是「國民奶奶」。筍盤難求，不少女網民大膽申請成為該名媽媽的新抱，甚至有男網民笑稱「考慮男生嗎？」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

1子在職3子海外升學

越南媽媽透露與丈夫育有5個孩子，包括這4個兒子和最小的女兒。長子1994年出生，今年27歲，在峴港市擔任海警，在英國留學的二子則25歲。至於21歲的三子在南韓讀書，18歲的四子就在新西蘭升學，而年僅12歲的孻女在家上小學。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

這則帖文在社交網絡傳開，有網民很快「起底」，在facebook等社交媒體找到「越南F4」的帳號，並分享他們個人獨照。可見他們不時自拍分享生活及海外升學日常，有陽光一面也有英氣時，還有騷肌照，4兄弟各有特色。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網民質疑條件好為何沒女友

有網民質疑既然4兄弟條件如此好，為何仍是單身，估計是否媽媽太麻煩，令女生難以埋身。另有網民覺得媽媽想出位，才公開在網上為兒子徵婚。不過，亦有網民有感4兄弟還年輕，應該讓他們自由結識女朋友甚至結婚。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映︰湯鎮業孖仔不靠父蔭　湯君慈湯君耀兩兄弟疫市開凍肉店

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【徵婚啟事】83歲退休教授喪偶相睇覓第二春　月薪7800萬讓妻子做新公司高層
16:18 2021/04/16
【徵婚啟事】83歲退休教授喪偶相睇覓第二春　月薪7800萬讓妻子做新公司高層
【富少徵婚】印度富少患罕見病身高僅60cm　單身26年相親無果求警察幫手搵老婆
15:47 2021/03/15
【富少徵婚】印度富少患罕見病身高僅60cm　單身26年相親無果求警察幫手搵老婆
【徵婚啟事】棺材舖老闆招女婿送8間網店　條件大學畢業毋須有車有樓
18:25 2019/07/28
【徵婚啟事】棺材舖老闆招女婿送8間網店　條件大學畢業毋須有車有樓

你可能感興趣

【徵婚啟事】83歲退休教授喪偶相睇覓第二春　月薪7800萬讓妻子做新公司高層
16:18 2021/04/16
【徵婚啟事】83歲退休教授喪偶相睇覓第二春　月薪7800萬讓妻子做新公司高層
【富少徵婚】印度富少患罕見病身高僅60cm　單身26年相親無果求警察幫手搵老婆
15:47 2021/03/15
【富少徵婚】印度富少患罕見病身高僅60cm　單身26年相親無果求警察幫手搵老婆
【徵婚啟事】棺材舖老闆招女婿送8間網店　條件大學畢業毋須有車有樓
18:25 2019/07/28
【徵婚啟事】棺材舖老闆招女婿送8間網店　條件大學畢業毋須有車有樓
家庭關係 爸媽心聲 海外升學 網絡熱話 拍拖 結婚 越南 英國 新西蘭 南韓

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶