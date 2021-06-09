【絕世筍盤】4子高富帥高學歷獲封「越南F4」　媽媽為兒網上徵婚︰他們全都單身【多圖】

▲ 越南一位媽媽為4名18至27歲的高顏值兒子徵婚。

當子女年齡漸長而未拍拖，父母不免為他們擔心。越南一位媽媽在社交媒體為4名18至27歲的兒子徵婚，兒子高富帥之餘，也是在海外留學的高學歷份子，更重要是他們全部都單身。媽媽的徵婚消息一出，隨即引來網民極大迴響，形容4男為「越南F4」，不少女網民更自薦做新抱。

▲ 越南媽媽與丈夫育有4子1女。（facebook圖片）

媽媽獲封「國民奶奶」

綜合越南傳媒報道，近日網上瘋傳有媽媽為4名高顏值的單身兒子徵婚。該名48歲的媽媽來自越南義安省，她在facebook發帖表示︰

我的4個兒子都很帥，但到目前為止他們仍然是單身的。你願意做他們的新娘嗎？

▲ 有網民形容4兄弟是「越南F4」。（facebook圖片）

有圖有真相，媽媽上載了4個兒子的相片，每個兒子看來都英俊且秀氣，而且來自家境優越的家庭。帖文引起網民哄動， 有網民形容這4兄弟是「越南F4」，更封這位媽媽是「國民奶奶」。筍盤難求，不少女網民大膽申請成為該名媽媽的新抱，甚至有男網民笑稱「考慮男生嗎？」

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1子在職3子海外升學

越南媽媽透露與丈夫育有5個孩子，包括這4個兒子和最小的女兒。長子1994年出生，今年27歲，在峴港市擔任海警，在英國留學的二子則25歲。至於21歲的三子在南韓讀書，18歲的四子就在新西蘭升學，而年僅12歲的孻女在家上小學。

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這則帖文在社交網絡傳開，有網民很快「起底」，在facebook等社交媒體找到「越南F4」的帳號，並分享他們個人獨照。可見他們不時自拍分享生活及海外升學日常，有陽光一面也有英氣時，還有騷肌照，4兄弟各有特色。

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網民質疑條件好為何沒女友

有網民質疑既然4兄弟條件如此好，為何仍是單身，估計是否媽媽太麻煩，令女生難以埋身。另有網民覺得媽媽想出位，才公開在網上為兒子徵婚。不過，亦有網民有感4兄弟還年輕，應該讓他們自由結識女朋友甚至結婚。

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責任編輯：王明芳