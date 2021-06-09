【確診數字】新增4宗輸入個案　分別從黎巴嫩及斯里蘭卡等地返港

▲ 本港連續兩天本地「零確診」。（ 梁偉榮攝）

本港疫情似有緩和，今日（9日）新增4宗輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

今日新增4宗確診個案，均屬輸入個案，分別由黎巴嫩、斯里蘭卡、印尼及奧地利返港，當中3人並無病徵。至今本港個案累計11,873宗，包括11,872宗確診個案和一宗疑似個案。

另外，相繼有私人企業或機構推出接獎賞優惠，鼓勵市民接種新冠疫苗。食衞局局長陳肇始歡迎商界提供接種誘因，政府會兩方面提供協助，包括加快處理有關抽獎的牌照，亦會協助核實中獎者是否已接種疫苗；對於有議員關注現在疫苗庫存是否足夠，陳肇始稱現時疫苗接種中心仍有空間預約，會與藥廠就疫苗付運時間密切溝通。

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記者：陳正怡