  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 14:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診數字】新增4宗輸入個案　分別從黎巴嫩及斯里蘭卡等地返港

社會 14:18 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

本港連續兩天本地「零確診」。（ 梁偉榮攝）

本港疫情似有緩和，今日（9日）新增4宗輸入個案，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

今日新增4宗確診個案，均屬輸入個案，分別由黎巴嫩、斯里蘭卡、印尼及奧地利返港，當中3人並無病徵。至今本港個案累計11,873宗，包括11,872宗確診個案和一宗疑似個案。

另外，相繼有私人企業或機構推出接獎賞優惠，鼓勵市民接種新冠疫苗。食衞局局長陳肇始歡迎商界提供接種誘因，政府會兩方面提供協助，包括加快處理有關抽獎的牌照，亦會協助核實中獎者是否已接種疫苗；對於有議員關注現在疫苗庫存是否足夠，陳肇始稱現時疫苗接種中心仍有空間預約，會與藥廠就疫苗付運時間密切溝通。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映，說話易聲沙、走音或患聲帶疾病，即看：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

相關文章

【打針獎賞】星夢郵輪推400萬大抽獎　頭獎獨得380萬郵輪通行證
今日 13:07
【打針獎賞】星夢郵輪推400萬大抽獎　頭獎獨得380萬郵輪通行證
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
今日 10:55
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄
今日 13:01
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄

你可能感興趣

【打針獎賞】星夢郵輪推400萬大抽獎　頭獎獨得380萬郵輪通行證
今日 13:07
【打針獎賞】星夢郵輪推400萬大抽獎　頭獎獨得380萬郵輪通行證
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
今日 10:55
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄
今日 13:01
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄
疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Disney 門票 記者 肺炎 衞生防護中心 迪士尼樂園 香港

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶