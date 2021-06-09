【感恩祭】蘇寧網店一連12日年中感恩祭開鑼　家電低至半價＋每日凌晨激搶9款限量優惠電器

▲ 香港蘇寧網店hksuning.com推出一連12日年中感恩祭，精選家電低至半價。（蘇寧提供）

蘇寧網店hksuning.com由6月10日起至6月21日，會推出為期12日的「年中感恩祭」，期間多款精選家電會以低至半價發售。而一連12日的每日凌晨0時，會有9款優惠鎖定區人氣產品以優惠價限量發售；每日上午10時亦有每日激搶活動，每日有1款激筍產品限量搶購。

▲ 優惠鎖定區人氣產品，每日凌晨零時限定9件人氣產品限量搶購。（蘇寧提供）

適逢6月20日就是父親節大日子，蘇寧網店亦精選多款父親節禮品，如實用的電子產品及家庭電器，盡顯孝心。另外非電器類產品更有一系列精選優惠，其中食品、飲品及家居用品，以低至$25均一價發售；飾物、手袋等百貨產品低至1折，蘇寧極物精選家居用品低至$2.9。

凡於網站購滿$349即可享免費送貨服務，買滿$150即享免費門店自取，非常方便。年中感恩祭期間更設有多重著數優惠，顧客選用安信WeWa/EarnMORE信用卡簽賬，可額外賺取高達$2,000現金回贈。

▲ 每日限定一款指定產品特價優惠，每日早上10時上架，限量搶購。（蘇寧提供）

登記成為蘇寧SoClub會員即送價值$50積分，可立即當現金使用，每日於蘇寧app簽到即可獲$50優惠券，於4至6月在門店或網店購物滿3次更可獲蘇寧網店$30現金券回贈。

優惠網址：https://bit.ly/3ijRhZm

記者︰黃依情