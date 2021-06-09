  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 14:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗外展】九巴擬7月初安排外展接種惟不提供「疫苗假」　工會憂影響行車安全

社會 14:13 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

九巴將於7月為員工安排疫苗外展接種服務。（資料圖片）

現時不少公司都會應員工安排疫苗外展接種服務，鼓勵員工及早接種疫苗。據了解，九巴將於7月5日至7月6日，分別安排復必泰和科興的疫苗外展接種服務，並會於9月為已接種疫苗的同事提供抽獎。

據悉，如九巴員工打算參加外展接種服務，九巴並不會提供額外假期，但如員工有需要可安排調休，若員工在接種疫苗後有不適，則可按現有機制申請病假。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華就認為，如果九巴能為接種疫苗的同事提供一日假期是較人道的做法。他又指，雖然暫未有聽聞同事接種疫苗後有劇烈的反應，但亦擔心員工接種疫苗後值勤，或有機會影響行車安全。

陳兆華又表示，暫時未聽聞有其他巴士公司計劃為員工提供疫苗外展接種服務，但他就鼓勵巴士公司提供有關服務，保障員工健康。

TOPick正向九巴查詢有關事件。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙、陳梓蔚

相關文章

【打針優惠】陳永棋陳瑞球慈善基金向廠商會捐100萬元作疫苗抽獎　已接種者亦有名牌服裝購物券
15:49 2021/06/08
【打針優惠】陳永棋陳瑞球慈善基金向廠商會捐100萬元作疫苗抽獎　已接種者亦有名牌服裝購物券
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
今日 10:55
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄
今日 13:01
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄

你可能感興趣

【打針優惠】陳永棋陳瑞球慈善基金向廠商會捐100萬元作疫苗抽獎　已接種者亦有名牌服裝購物券
15:49 2021/06/08
【打針優惠】陳永棋陳瑞球慈善基金向廠商會捐100萬元作疫苗抽獎　已接種者亦有名牌服裝購物券
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
今日 10:55
【疫苗接種】消息：半島酒店要求員工打針否則或裁員　管理層：香港員工打針率全球最低
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄
今日 13:01
【打針獎賞】政府會加快處理接種疫苗抽獎牌照　並協助核實中獎者接種紀錄
疫情 疫苗 科興 BioNTech 新冠肺炎疫情 巴士 香港 運輸 病假 交通

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶