【疫苗外展】九巴擬7月初安排外展接種惟不提供「疫苗假」　工會憂影響行車安全

▲ 九巴將於7月為員工安排疫苗外展接種服務。（資料圖片）

現時不少公司都會應員工安排疫苗外展接種服務，鼓勵員工及早接種疫苗。據了解，九巴將於7月5日至7月6日，分別安排復必泰和科興的疫苗外展接種服務，並會於9月為已接種疫苗的同事提供抽獎。

據悉，如九巴員工打算參加外展接種服務，九巴並不會提供額外假期，但如員工有需要可安排調休，若員工在接種疫苗後有不適，則可按現有機制申請病假。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華就認為，如果九巴能為接種疫苗的同事提供一日假期是較人道的做法。他又指，雖然暫未有聽聞同事接種疫苗後有劇烈的反應，但亦擔心員工接種疫苗後值勤，或有機會影響行車安全。

陳兆華又表示，暫時未聽聞有其他巴士公司計劃為員工提供疫苗外展接種服務，但他就鼓勵巴士公司提供有關服務，保障員工健康。

TOPick正向九巴查詢有關事件。

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記者：陳子謙、陳梓蔚