【靚太安樂窩】室內設計師爸爸改造陰暗舊樓　改建廚房超巨型吧枱享受一家入廚樂

▲ 深井碧堤半島一個面積約947平方呎單位，海景單位開則四正但存間隔缺陷，設計師為家人大改舊樓增添親子玩樂空間。

即使孩子年紀尚小，父母總想給子女最好的。任職室內設計師的男戶主為家人重新設計家居，一改14年樓齡舊式風格，並解決單位開則間隔缺陷。大改動後，既可為愛下廚的太太增設開放式廚房，又能使2名兒子擁有兒童房的玩樂空間，成功打造一個寬敞自在又實用的時尚安樂窩，一家四口盡享受天倫之樂。

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戶主夫婦和2名兒子連工人居住於深井碧堤半島一個面積約947平方呎單位。開則雖四正且面海，但封閉式廚房、玄關陰暗、房間門對門問題等，的確令長遠居住造成不便。因此，男戶主以簡約無印風混搭北歐淺色系設計，配搭不同木紋及水泥紋細節位，同時改變廚房佈局和全屋門口轉以暗門或趟門設計，並與玄關及大廳連結，令整體設計煥然一新。

客飯廳

整體空間以簡約淺色為主，客廳設置藍色梳化配合窗外海景，水泥紋牆身配搭縣空電視機吊櫃設計則減輕壓逼感。飯廳位置本身相對較暗和焗促，在玄關位加設大型全身鏡後大增空間感且有助採光。

房間

主人房的睡床在增設地台後與地台和梳妝台同一高度水平，既提供大量儲物空間又使房間感覺更一體化。另外，房門原本有一個小凹位，在改動後，房門轉為暗門並移至中間。凹位空間被拉長後則變成開放式衣帽間。

而兒子房，由於戶主兩位兒子年紀尚小，因此男戶主採用方便更換的傢俬以便日後更改佈局，而牆身用上印有狐狸圖案粉綠色牆紙，更預留一角讓小朋友在此玩樂。

書房改動後採用暗門設計，加上設置一張可移動長書枱及一組白色闊身吊櫃，令間隔更實用，更可在日後變成另一間孩子房。

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廚房

將工人房拆除，改為半開放式設計便解決原則廚房偏窄長問題。配置隱藏式黑框玻璃趟門及延伸至飯廳中島吧枱，在假日時戶主一家又可有寬敞互動空間享受下廚樂趣，而平日煮食更可將趟門關上阻隔油煙。

工程詳情：

裝修時間大約4個月，總費用約125萬，詳情如下：

訂造傢俬 50萬

水電工程 20萬

現場木工17萬

泥水工程 15萬

油漆工程8萬

清拆及其他 15萬

資料來源：Homeric Interior Design

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責任編輯：張懿慧