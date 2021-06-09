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【迪士尼樂園】城堡音樂匯演《迪士尼尋夢奇緣》6月底登場　創作總監華文迪：不強制表演者接種新冠疫苗

社會 14:35 2021/06/09

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香港迪士尼樂園為城堡特別製作的全新日間匯演《迪士尼尋夢奇緣》將於6月30日起登場。（程志遠攝）

香港迪士尼樂園新城堡「奇妙夢想城堡」開幕半年，園方為城堡特別製作的全新日間匯演《迪士尼尋夢奇緣》將於6月30日起登場；香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部創作總監華文迪Randy Wojick表示，整個表演約有20多名表演者，強調不會要求表演者接種疫苗，亦不掌握已打針表演者人數。

匯演全長20分鐘，共6幕 ，6月30日起每日會演出4至5場，部分表演今（9日）率先曝光，涵蓋音樂噴泉、煙火﹑音樂等效果，主題歌曲為「Follow Your Dreams」，冀帶出不放棄夢想的訊息。

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演出期間，城堡外的「護城河」會從地下噴出水柱，惟市民不能進入該區域嬉水，一眾迪士尼角色包括《玩轉極樂園》主角咪歌，《冰雪奇緣》主角愛莎、《優獸大都會》主角朱迪及阿力等亦會出現。

華文迪透露，整個籌備過程長達逾兩年，員工在錄製歌曲及排舞時亦有保持1.8米距離，整個迪士尼樂園員工每14日會檢測一次，確保符合防疫要求。他又透露籌備過程中最困難之處為錄製歌曲，因幕後團隊來自世界各地，故善用網上科技，令演出能如期上演。

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記者：鄧凱文

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