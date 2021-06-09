【立法會】鄭若驊：修例允許律政人員獲委任為資深大律師　不影響相關專業委任原則

▲ 律政司擬修例，允許律政人員包括事務律師，可獲委任為資深大律司。（尹櫻霖攝）

律政司擬修例，允許律政人員包括事務律師，可獲委任為資深大律師。律政司司長鄭若驊表示，有關安排不會影響一直以來委任資深大律師的準則，強調律政司「完全不建議修改相關準則」，希望可以選賢任能，委任合適人選。

鄭若驊今出席立法會大會後指，有關修例是希望律政人員，能享有同等機會被認定，強調不會改變委任資深大律師的準則，指現時《法律執業者條例》31a條列明，成為資深大律師的準則，包括有足夠能力聲望、對法律有足夠認識及具有所謂經驗的仲辯等。她又指，當該名律政人員離任後，律政司不建議該人可繼續保留資深大律師的銜頭。

她認為，相關安排「絕對不會」令人感覺，給予處理政治案件的律政人員「政治酬勞」，強調就算修例後，相關委任的最終決定權，仍在於終審法院首席法官、大律師公會主席及律師會會長。

鄭若驊又指，律政司內的律政人員，與私人執業大律師和事務律師的工作不同，不可作比較，提到律政人員不論是事務律師還是大律師，都會擔任訟辯工作，不時需要到終審法院出庭。被問及會何時修例，鄭若驊回應指「這是個很有趣的問題」，對於有律政人員的辯才和能力比同業好，但卻不能受到肯定，她感到苦惱，指原本為大律師的律政司副刑事檢控專員林穎茜，上月29日被委任為資深大律師後，引發她修例的決心。

被問及會否希望下任刑事檢控專員也是資深大律師，鄭若驊回應指，選擇人選時「沒有需要有title（名銜）還是沒有title」，強調公務員事務局有清晰的程序和指引。

另外，鄭若驊在立法會大會回應質詢時表示，過去4年，律政司每年的公務員離職數字約為百分之五，每年約有60人離職，解釋有關離職包括退休和辭職等，屬一般的人事更替，強調不影響律政司的工作，社會應以平常心看待。她又指，律政司一直有留意司內的人手情況，出現空缺時，律政司會有適當的接任安排，強調任何機構都有員工自然流失的情況，政府不例外，若硬將一般的人事更替描述為離職潮並不恰當。

她亦在會上提到，經歷過去兩年由亂及治和疫情帶來的衝擊，律政司在法律方面的工作，面對前所未有的挑戰，舉例指當進行刑事檢控工作時，有時會引起社會廣泛討論，批評過往有海外和本地人士對律政司的檢控工作，作出不公的指控和惡意批評，強調律政司會繼續按《基本法》，確保檢控工作不受干涉。

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記者：尹櫻霖