  • 29°C
香港時間 : 2021609日 (週三) 14:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【破壞店舖】「名創優品」被闖入破壞　兩男女受審

社會 14:44 2021/06/09

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

（資料圖片）

2019年11月反修例示威期間，有人衝入香港仔1間「名創優品」（Miniso）店舖並大肆破壞，有人將貨物拋出店外，事後1名女咖啡師及男髮型師被控1項入屋犯法罪，2人否認控罪，今（9日）於區域法院受審。控方開案陳詞指，示威者入店舖破壞時有警員目擊過程，示威者及後四散逃跑，2名被告被捕，其中1名被告警誡下稱只是「過嚟湊吓熱鬧」，事件中店舖損毀共逾5,000元。

涉案兩名被告依次為咖啡師黃曉縈及髮型師李浩軒，兩人均為22歲。他們否認於2019年11月14日作為侵入者，與其他身分不詳的人進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店舖內的東西。

控方開案陳詞指，2019年11月14日晚約10時半，有一群示威者在香港仔南寧街香港仔中心廣場聚集。及至近11時，示威者逐漸移至香港仔中心4期地下的雜貨店名創優品（Miniso）。

該店已關門，有3至4名示威者在店外打開雨傘，及後再有近40名示威者在外聚集，當中有人撞擊及撬開捲閘，兩名被告進入店舖破壞貨物，並把一些貨物拋出店外，一名警員目睹經過。

其他警員隨即到場，示威者四散逃走，首被告在新光酒樓外馬路被捕，次被告則在南寧街11號外牌坊被捕。兩人被捕時身穿黑色衣物，面戴黑色口罩等，兩人另被搜出手套等。警誡下次被告稱「我過嚟湊吓熱鬧㗎咋，我無非法集結，我只係路過。」

店長其後發現，店舖閉路電視被破壞，一些化妝品及家居用品不翼而飛，貨物及鐵閘損毀共逾5,000元。案件下午續審，將傳召證人作供。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

相關文章

【梁凌杰死因】梁凌杰太古廣場墮樓身亡　陪審團一致裁定死於不幸
16:24 2021/05/25
【梁凌杰死因】梁凌杰太古廣場墮樓身亡　陪審團一致裁定死於不幸
【10.1集結案】10人分別判囚14至18個月　單仲偕蔡耀昌緩刑黎智英3案共囚20個月
11:47 2021/05/28
【10.1集結案】10人分別判囚14至18個月　單仲偕蔡耀昌緩刑黎智英3案共囚20個月
【暴動開審】涉9.29參與金鐘暴動3男受審　控方指首被告向警員擲磚塊
13:14 2021/05/31
【暴動開審】涉9.29參與金鐘暴動3男受審　控方指首被告向警員擲磚塊
【涉藏炸藥】兩男生涉帶炸藥回校　中六生辯稱帶回家做實驗
17:46 2021/06/02
【涉藏炸藥】兩男生涉帶炸藥回校　中六生辯稱帶回家做實驗
【暴動判刑】涉9.29金鐘參與暴動　兩16歲男生認罪判勞教中心
12:28 2021/06/07
【暴動判刑】涉9.29金鐘參與暴動　兩16歲男生認罪判勞教中心
【理大暴動】教師等5人涉理大外暴動開審　警方檢獲箭及燃燒彈
14:09 2021/06/07
【理大暴動】教師等5人涉理大外暴動開審　警方檢獲箭及燃燒彈
【認罪候判】涉包圍大興行動基地　25歲男認非法集結等3罪候判
14:56 2021/06/07
【認罪候判】涉包圍大興行動基地　25歲男認非法集結等3罪候判

你可能感興趣

【梁凌杰死因】梁凌杰太古廣場墮樓身亡　陪審團一致裁定死於不幸
16:24 2021/05/25
【梁凌杰死因】梁凌杰太古廣場墮樓身亡　陪審團一致裁定死於不幸
【10.1集結案】10人分別判囚14至18個月　單仲偕蔡耀昌緩刑黎智英3案共囚20個月
11:47 2021/05/28
【10.1集結案】10人分別判囚14至18個月　單仲偕蔡耀昌緩刑黎智英3案共囚20個月
【暴動開審】涉9.29參與金鐘暴動3男受審　控方指首被告向警員擲磚塊
13:14 2021/05/31
【暴動開審】涉9.29參與金鐘暴動3男受審　控方指首被告向警員擲磚塊
請願示威 口罩 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 酒樓 家居 經濟 香港仔中心 香港 香港仔

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶