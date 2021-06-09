【破壞店舖】「名創優品」被闖入破壞　兩男女受審

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2019年11月反修例示威期間，有人衝入香港仔1間「名創優品」（Miniso）店舖並大肆破壞，有人將貨物拋出店外，事後1名女咖啡師及男髮型師被控1項入屋犯法罪，2人否認控罪，今（9日）於區域法院受審。控方開案陳詞指，示威者入店舖破壞時有警員目擊過程，示威者及後四散逃跑，2名被告被捕，其中1名被告警誡下稱只是「過嚟湊吓熱鬧」，事件中店舖損毀共逾5,000元。

涉案兩名被告依次為咖啡師黃曉縈及髮型師李浩軒，兩人均為22歲。他們否認於2019年11月14日作為侵入者，與其他身分不詳的人進入香港仔中心第4期地下6D舖「名創優品」，意圖損毁店舖內的東西。

控方開案陳詞指，2019年11月14日晚約10時半，有一群示威者在香港仔南寧街香港仔中心廣場聚集。及至近11時，示威者逐漸移至香港仔中心4期地下的雜貨店名創優品（Miniso）。

該店已關門，有3至4名示威者在店外打開雨傘，及後再有近40名示威者在外聚集，當中有人撞擊及撬開捲閘，兩名被告進入店舖破壞貨物，並把一些貨物拋出店外，一名警員目睹經過。

其他警員隨即到場，示威者四散逃走，首被告在新光酒樓外馬路被捕，次被告則在南寧街11號外牌坊被捕。兩人被捕時身穿黑色衣物，面戴黑色口罩等，兩人另被搜出手套等。警誡下次被告稱「我過嚟湊吓熱鬧㗎咋，我無非法集結，我只係路過。」

店長其後發現，店舖閉路電視被破壞，一些化妝品及家居用品不翼而飛，貨物及鐵閘損毀共逾5,000元。案件下午續審，將傳召證人作供。

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記者：林欣樂