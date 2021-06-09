【新界上班難】吐露港公路早上繁忙時段長期超負荷　政府稱需用2年研究長遠規劃

▲ （經濟日報資料圖片）

新界北及新界東北的人口漸增，有議員擔心未來吐露港公路將不勝負苛。據政府回覆有關質詢的文件顯示，2019年吐露港公路南行方向，上午繁忙時段的平均每小時車輛架次有約6,840架次，雖較2018年的6,870架次略有減少，但仍超過有關路段的最高容車量。

翻查立法會文件，吐露港公路南行方向的設計容車量為每小時6,300架次，而據政府回覆，吐露港公路南行方向在早上繁忙時段，平均每小時車輛架次達6,840架次，下午繁忙時段則有5,240架次。

吐露港公路現時限速每小時100公里，惟據政府回覆，2020年早上繁忙時段，吐露港公路南行的平均車速只有每小時49公里。

被問及改善方案的研究進度，政府回應指，路政署及運輸署已於去年12月展開《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，將根據發展局行將公布的《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》研究探討鐵路及主要幹道基建的布局，以滿足香港整體長遠發展的需要。研究亦會同步檢視相關的運輸基建對現有運輸網絡的影響，並擬訂相應的對策。

研究的鐵路及主要幹道部分分別需時約38個月及27個月完成。待研究有初步結果後，政府會適時諮詢立法會。

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責任編輯：陳梓蔚