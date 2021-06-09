【男生受襲】遊戲機中心內向男生施襲　4青年認傷人罪候判

▲ 4名青年去年遊戲機中心內向男生施襲，認傷人罪候判。 (經濟日報資料圖片)

去年4名未成年青年連同另外3人突衝入金雞廣場遊戲機中心，對1名15歲學生拳打腳踢，其中一名青年更以滅火筒及告示牌施襲，令學生頭部及身體多處受傷，脾臟撕裂等，及後更須進行手術切除脾臟，並有短暫失憶等問題。4名青年今（9日）於區域法院承認有意圖而傷人罪，辯方求情指其中一名被告因為聽到另一被告被人打，建議教訓對方，其他人亦同意，最終該被告「逞英雄」帶頭衝入施襲。案件押後至6月底判刑，期間為被告索取教導所報告。

涉案4名被告依次為現年17歲姓麥、姓劉、姓胡的3名青年及18歲學生黃展博。他們同被控1項有意圖而傷人罪。控罪指他們於2020年5月16日，在旺角洗衣街金雞廣場2樓一間遊戲機中心內，意圖使15歲男生身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

案情指，案發當日，事主與朋友於旺角金雞廣場的遊戲中心消遣。晚上近10時，涉案4名被告及另外3人從後捉著事主，並對他拳打腳踢。事主倒地後，第7被告黃展博更手持滅火筒襲擊事主，令他失去知覺。

事後事主頭部血腫，上肢及面部多處擦傷，脾臟撕裂及出血。及後獲轉介至深切治療部，並於翌日進行緊急手術切除脾臟。另外事主的腎臟亦出現血腫，再進行多次手術，同年6月初出院，但至8月底仍有短暫失憶的問題，須服藥及定期覆診。

遊戲機中心閉路電視拍攝到，當晚第7被告黃展博帶著其餘6人走入，7人用拳頭、手肘及腳襲擊事主，黃用塑膠告示牌打事主6下，姓麥的被告亦有用告示牌襲擊，黃再用滅火筒打事主，更將滅火筒擲向事主，事主倒地，其他被告仍不斷腳踢事主。廟街一涼茶店的閉路電視拍攝到，被告事後在涼茶店聚會。警方拘捕被告後，事主在認人手續中認出黃是用滅火筒襲擊他的人。

控方指，除了姓胡的被告外，其他3名被告均無案底。辯方求情時指，部分被告因誤交損友或一時衝動而犯案，希望法官考慮索取勞教、教導所及更生中心報告。

第7被告黃展博的代表大律師則指，被告父母寫求情信指，兩人對疏忽照顧及教導被告感自責，而被告在求情信中，已直認自己用滅火筒及告示牌打人。

大律師又指，被告是因為聽到姓劉的被告曾被事主打，便建議教訓事主，其他人亦同意，黃則「逞英雄」帶頭衝入，並因為其他人跟隨他，有「錯誤的英雄感」而隨手拾起物品襲擊，當時情緒亦太高漲及興奮。有社工亦為黃求情指，相信被告反省後會改過自身，學懂怎樣控制衝動的情緒。大律師希望法官考慮判被告監禁，若判教導所會長達18個月，加上被告本已還押一段時間，刑期過長會導致不公。

暫委法官許肇強將案件押後至6月30日判刑，期間為4名被告索取教導所報告。

同案另外3名被告則於明天再訊，並暫未透露答辯意向。

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記者：林欣樂