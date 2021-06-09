【人口老化】浸大研究指高學歷新移民抵港數年後離開　倡政府應考慮制定留住人才策略

▲ 浸大經濟系今日（9日）發表《內地來港移民分析：社會經濟地位的動態變化》報告。（浸大提供）

浸大經濟系今日（9日）發表《內地來港移民分析：社會經濟地位的動態變化》報告。調查報告發現，近年抵港的內地新移民中，具大專或以上學歷的比例上升，當中2016年具有碩士學歷的比例更超本地出生人士；收入方面，内地新移民個人及家庭收入升幅比本地出生人士為高。團隊表示，內地移民對香港的人口結構以及未來勞動供給影響重大，香港政府在制訂人口及人力資源政策時，必須充分考慮內地來港移民的角色，並以相關政策配合。

浸大經濟系的研究團隊受社區組織協會委託，進行了有關內地來港移民的研究。調查綜合本港各部門總體數據，利用2001年至2016年四次人口普查及中期人口統計5%的樣本微觀數據，量化內地移民對緩解人口老化和促進經濟轉型的作用，以嶄新的方法探究內地移民居住超過七年後的社會經濟狀況。

調查結果顯示，2001至2016年間，只有初中或以下學歷的内地新移民的比例由70.4%減少至52.2%，而具大專或以上學歷的比例由5.7%增加至19.5%，2016年具有碩士學歷的比例達8.5%已大大超過本地出生人士的4.9%。同一時期，在收入方面，内地新移民個人及家庭收入分別增加70.8%及45.1%，幅度比本地出生人士的55.0%及33.7%更高。

此外，內地移民的抵港年齡越低，更進一步提高他們後來取得學士學位的可能性。根據2016年人口普查資料分析，9歲前抵港內地移民取得學士學位的比例超過45%，而13至15歲抵港取得學士學位的比例則只有約30%。

團隊亦表示，透過適當加權方法後，發現內地移民及本地人收入差距逐步收窄。以1997年至2001年抵港的男性內地移民為例，團隊透過加權的方法調整他們收入，發現他們的「調整後收入」與本地男士相比，2001年至2016年的差距，由10600元縮減至4300元；同期的女性差距亦由10300元降至6600元。

惟團隊同時指出，很多高學歷的內地新移民可能在抵港數年後離開。以1997年至2001年抵港男性內地移民為例，2001年達28.2%擁有學士或以上學歷，2006年銳減至14.6%，幅度接近一半，其後更持續下降。這現象在過去的相關研究中並未有被發現，因而也未有受到重視。這些移民倘若能長期留港居住及工作，對本港的貢獻也許會相當大。

研究團隊的負責人浸大經濟系系主任鄭毓盛表示，內地來港移民的特徵近年已經出現重大變化，無論收入和教育水平都大幅提高。量化分析顯示，內地移民對緩解香港人口老化和促進經濟轉型發揮了重要的作用。他續指，一般民眾對移民的狀況和特徵存在著明顯的誤解，香港也面對同樣情況 ，有關內地新移民的討論存在偏差，故冀透過是次研究希望能夠擴闊和深化相關的討論，並利用數據分析釐清事實。

鄭毓盛指出，內地移民對香港的人口結構以及未來勞動供給影響重大，建議港府在制訂人口及人力資源政策時，必須充分考慮內地來港移民的角色，並以相關政策配合。他亦指出，對於本地出生人士與內地移民的磨擦，香港政府一直過於被動，應更積極採取措施促進不同社群之間的和諧共處，並設法保護受歧視群體的利益。香港政府在搜集移民資料方面未臻完善，應在人口普查或專項調查進一步收集數據，並促進移民抵港後的追蹤調查及移民後代狀況的研究，作為未來制定政策的基礎。

另一研究團隊成員浸大經濟系副教授張宏亮博士指出，不少高學歷的人士並沒有在港長居，很可能在抵港數年後便離開，故政府應該考慮制定留住人才的策略。

社區組織協會副主任施麗珊女士指出內地新移民一直被標籤化，甚至被歧視。她感謝研究團隊努力，同時希望政府及社會加強有關新移民的研究及提供更多客觀資訊，政府應制定政策協助家庭儘早團聚及融入社會，令家庭及社會都有良好的發展。

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記者：曾卓鋒