【觀塘塞車】今年首季觀塘警區「抄牌」量增近50%　同期區內交通投訴少1成

▲ 警方今年加強在觀塘打擊違泊。（資料圖片）

觀塘違泊導致塞車並不罕見，而為改善情況，警方在今年首季發出3.2萬張定額罰款通知書，較去年同期增加約1萬張。另外，政府預期在2024年起可陸續在全港落成5,100個公眾泊車位。

據政府回覆立法會質詢，運輸署就泊車設施標準的檢討已大致完成，適時公布新修訂的準則。

而為改善觀塘違泊的現況，警方於今年首季加強執法，在觀塘警區就打擊違例泊車共發出約3.2萬張定額罰款通知書，較去年同期發出的約2.2萬張定額罰款通知書增加約50%。

而觀塘警區在今年首季所接獲的交通投訴，較去年同期減少了約10%。

政府又表示，正推展自動泊車系統先導項目，並按照「一地多用」原則，在合適的「政府、機構或社區」設施和公共休憩用地項目加設新的公眾停車場。視乎技術和撥款情況，預期由2024年起，可分批提供合共20個項目約5,100個公眾泊車位。

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責任編輯：陳梓蔚