【疫苗接種】半島酒店：業務情況未有改善考慮裁員　工會冀資方聆聽員工拒接種原因

▲ 半島酒店指業務情況未有改善將考慮裁員。（資料圖片）

消息指香港半島酒店近日呼籲員工接種疫苗，強調一旦酒店在6月底前未能達到70%接種率，或會實施更嚴格的成本節約措施，當中可能包括裁員。酒店證實消息，指疫情對集團業務造成打擊，若情況未有改善，酒店將考慮裁員，故鼓勵合適員工儘快接種疫苗，冀阻止新型變種病毒蔓延。有工會指，冀資方多與員工溝通，聆聽他們拒絕接種的原因，給予員工更多時間消化消息。

消息指半島酒店要求員工打針否則或裁員，管理層表示香港員工打針率全球最低。詳情即看：【下一頁】

半島酒店今日下午回覆TOPick查詢時證實消息自昨日員工大會舉行後，由香港上海大酒店營運總裁包華先生發出的。

酒店續指，需要遵守政府規定，將已接種疫苗的同事分配到適當的前線崗位。若員工對於是否適合接種疫苗感到疑惑，鼓勵他們利用免費的疫苗接種評估來解答他們的疑問。對於適合接種疫苗的員工，強烈建議他們接種疫苗，以保護自己和家人。酒店將竭盡所能避免裁員，但是如果公司業務情況未有改善，酒店將實施其他成本節約措施，當中可能會包括考慮裁員。

集團又指，希望就新冠疫情所帶來的巨大挑戰作一個反映現實的陳述，尤其是疫情對本港的公共衛生和本集團的業務所造成的打擊。該信函和之前所推出的接種疫苗獎勵計劃，都是有著同一個共同目的，就是希望鼓勵員工儘快接種疫苗，也是有見於新型變種病毒正在蔓延，香港的疫苗也將於9月份到期。

集團表示，無法透露目前的疫苗接種率，但期望於今年8月31日之前，集團在香港的業務單位的整體員工接種率可達到 70%。

▲ 葉柳青冀資方多聆聽員工拒接種原因。（資料圖片）

酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青指，集團此舉給予公眾強逼員工接種的負面印象，惟基於公眾利益底下，集團可要求服務公眾的員工接種，冀資方多與員工溝通，聆聽他們拒絕接種的原因，給予員工更多時間消化消息。至於會否涉及殘疾歧視，需要平機會闡釋。

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜