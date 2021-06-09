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【外科口罩】藥房涉售虛假聲稱外科口罩　四藥房及一董事被判罰款4500元至1.5萬元

社會 15:45 2021/06/09

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海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶。（經濟日報資料圖片）

海關去年中接獲舉報，報稱有藥房售有一懷疑附有虛假分銷商地址資料標示的外科口罩，經調查及化驗發現涉事口罩未符合包裝聲稱的生產規格，違反《商品說明條例》，涉事四間藥房及其中一名董事前日及今日被判罰款4,500元至1.5萬元，涉案逾2.3萬個口罩亦被沒收。

案情指，海關去年中旬接獲舉報，指有藥房出售一款懷疑附有虛假分銷商地址資料標示的外科口罩。跟進調查後證實有關分銷商地址資料標示屬虛假。

隨後海關採取行動，於4間分別位於旺角和荃灣的藥房檢獲該批涉案外科口罩，並把外科口罩樣本送往化驗所進行化驗。化驗報告顯示，該款外科口罩未能符合附於口罩包裝盒上所聲稱的生產規格，違反《商品說明條例》。

發言人稱，4間藥房及其中一間的董事，因供應及管有已應用虛假商品說明的外科口罩作銷售用途，違反《條例》，分別6月7日及今日於西九龍裁判法院和及龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款4,500元至1.5萬元，涉案逾2.3萬個口罩亦被沒收。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶。

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責任編輯：陳正怡

口罩 商品 商品說明條例 海關 香港

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