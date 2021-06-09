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【限時換領】屈臣氏推品牌電子印花　限時免費換領個人護理護膚及防疫用品

休閒消費 16:10 2021/06/09

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屈臣氏再推購物優惠！屈臣氏推出屈臣氏品牌電子印花，讓顧客購物同時儲印花，限時免費換領不同禮品！

即日起至7月8日期間，易賞錢 APP 會員於屈臣氏分店 及網店購買屈臣氏品牌產品每滿$59，可獲屈臣氏品牌電子印花 1 個，於星期二獨家 #WatsCrazy 狂買日購買屈臣氏品牌產品，更可享雙倍印花優惠。

儲滿3 個、5個或8個電子印花，可由即日起至7月22 日期間，免費換購屈臣氏品牌個人護理、護膚及防疫用品。儲滿20個電子印花，可免費換購網店限定的屈臣氏WatsMini S溫熱水機(白色)。數量有限，先到先得，換完即止！

另外，屈臣氏推出 Pastel 系 WatsMask LV3 三層口罩，有杏白及芝麻灰兩種顏色。WatsMask設有3層過濾防護、超柔軟無痛耳掛設計，獨立包裝，香港製造，會員價售$88。 

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責任編輯：羅嘉欣

 

 

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