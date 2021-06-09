【本地公海遊】雲頂夢號抵港泊南丫島對出海面隔離檢疫　姚柏良憂檢疫及接種期長難趕及7月底啟航

▲ 雲頂夢號抵港泊南丫島對出海面隔離檢疫。（照片由香港旅行社解困大聯盟提供）

港府早前宣布預期最快7月底可復辦郵輪「公海遊」，香港旅行社解困大聯盟表示大型郵輪「雲頂夢號」今早已抵港；召集人姚柏良表示，政府要求船員完成21天檢疫後才可接種疫苗，擔心未可趕及下月底啟航，倡當局允許船員抵港後即時接種疫苗，縮短船員等候時間。

大型郵輪「雲頂夢號」現時停泊於南丫島對出海面，正隔離檢疫準備7月底啟航，而另一艘郵輪「海洋光譜號」將於下周抵港。

協助業界爭取啟動公海遊的香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，未必所有船員均已接種疫苗，來港21天隔離檢之後，再接種兩劑疫苗及待抗體產生，船員需要63天才可在郵輪工作，難趕及7月底啟航。

他建議政府可提供彈性安排，允許船員抵港後即時接種疫苗，便可大大縮短船員等候時間，郵輪公司亦樂意聘請醫療人員上船接種；而要求旅客提供48小時內的檢測陰性證明，只得一天時間做檢測，而6歲以下幼童更需驗大便，對一家大細的「家庭客」而言較難安排，盼當局可接納72小時的檢測證明，予旅客有多一天時間安排。

聯盟直言，業界對郵輪公海遊充滿期待，旅行社不單可在暑假的旅遊旺季，提供更多旅遊產品，市民也可坐郵輪「出境」，滿足抑壓年多的出遊需求；而有關建議亦不會降低船上的防疫要求，會繼續密切跟進公海遊的發展，向政府反映業界訴求，理順復航的安排，爭取公海遊如期在7月底啟航。

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責任編輯：陳正怡