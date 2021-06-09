【莫文蔚演唱會】重新詮釋21年前《婦女新知》　邀黃偉文再寫時代女性心態

▲ 莫文蔚首全新作品〈婦女新知2021〉。

2000年莫文蔚（Karen）推出了《婦女新知》，談及當下時代女性的生活與心態。21年後的今天，Karen，歌詞中所講的這班女生，到底會有何轉變呢？就是因為有了這個想法，Karen邀請這首歌曲的填詞人黃偉文（Wyman）再次合作，填寫另一首全新作品《婦女新知2021》，為這班女性的生活與心態作出新詮釋。

▲ 玩味十足。

《婦女新知》內所提及的女性，懂得炮製Tiramisu，最喜歡購物，有事就會食、買、瞓，更會放大愛情，希望找個「好男人」。相隔21年之後，Karen覺得她們應該有了第二個身份，那麼她們會變成怎樣呢？於是她邀請了Wyman再次執筆，《婦女新知2021》就順應誕生。

▲ 〈婦女新知2021〉。

來到2021年，這班女生廚藝應該更上一層樓，會懂得烹調豉油雞，而天生購物狂，現在購物已是貴精不貴多，思想依然獨立自主，不再是愛情至上。Karen看過歌詞，覺得Wyman一矢中的，更說：「首歌未必係我自己完整寫照，反而我最想講時下女性心態係點。」

就以Wyman的歌詞作為基礎，《婦女新知2021》MV找來「也文也武」監製及拍攝，Wy Chan執導，Karen以多個搶眼造型登場，其中包括鮮豔奪目的浴袍、高衩長裙及低胸連身裙look配以假髮造型。

▲ MV找來「也文也武」監製及拍攝。

Karen解構MV造型說：「正如歌詞所講，時下好多女性有了自己伴侶，不一定已經成為家庭主婦，但內心仍然好貪靚，對保持美態仍然有份渴望，廚藝又會大躍進，這個MV就係想展現女性這一面出來。」

▲ Karen以多個搶眼造型登場。

由於要不停轉妝轉換造型，又要配合MV構思就位拍攝，以便後期的3D畫面加工，另外同一日要兼顧拍攝演唱會的片段，結果Karen與團隊花了20小時才完成拍攝：「初出道時候好鍾意試不同image，很久未試過咁大膽咁千變萬化的造型在MV出現，幾個造型都好繽紛好特別好過癮，即使拍攝時間好長，但出來效果好滿意、好值得。」

▲ 現在購物已是貴精不貴多。