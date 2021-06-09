【黃宜弘離世】梁君彥：一生愛國愛港　林健鋒憶好友好客辦公室永遠有威士忌

▲ 立法會主席梁君彥。（李淇攝）

立法會前議員黃宜弘近日因病於美國逝世，終年82歲。立法會主席梁君彥代表立法會向其家人致以深切慰問，並黃宜弘的離世，表示深切哀痛。

黃宜弘由1991年起擔任立法局商界議員，至後亦在回歸後的臨立會和立法會，一直連任功能組別中商界議員至2012年。

梁君彥形容，黃宜弘對自己來說「亦師亦友」，指對方一直樂於提攜後輩，「我們都叫他大師兄」。黃宜弘亦讚揚對方一生愛國愛港，積極參與公共事務，對港貢獻良多，將永遠懷念對方。

梁君彥又指，自己是早上才收到對方離世消息，又透露因疫情關係，遺體將於美國火化，或待明年才在港舉行追悼會，但詳情仍待家人公布。

經民聯副主席、立法會商界（第一）議員林健鋒亦對好友的離世表示傷感，形容對方是「好戰友」，為人好開心，「有他在絕無冷場」，一直都有互傳訊息關心彼此。

▲ 經民聯立法會議員林健鋒。（李淇攝）

林健鋒又憶述，上次與黃宜弘見面時是數年前赴內地考察，當時黃的身體狀況不錯，但行動不便，所以一直帶備「三寶」，包括私人電動單車、茅台和一副麻雀，「行得耐、行到攰就上車」；他又指黃非常好客，在舊立法會大樓的辦公室，永遠有支特大威士忌擺著，招待好友及客人。

林健鋒早上憶起往事時更數度哽咽，形容黃一世為香港、為國家貢獻良多，一直在金融界和教育界做了很多工作，今年5月才向廈門大學捐贈1000萬元人民幣，支持教育研究院大樓(黃宜弘樓)提升工程與學校教育事業。

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記者：李淇