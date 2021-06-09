葉劉捐出30年前賀升職名錶　強調辦大抽獎非為選舉

▲ 葉劉淑儀捐出勞力士名錶作抽奬奬賞。（梁偉榮攝）

為鼓勵市民接種疫苗，商界、發展商都分別推出不少奬賞，當中最觸目，可謂打針送樓。至於政界方面，新民黨亦宣布推出100萬元奬賞，該黨主席、立法會議員葉劉淑儀更送出，30年前所購的勞力士名錶作為奬品。

葉劉透露，1991年時她由行政署長，升為副工商司，就以1萬元美金購入名錶作奬勵。今次送出有紀念價值的手錶，她解釋，年輕人都習慣佩戴智能手錶，包括其女兒，倒不如送出名錶鼓勵打針，而送出前，廠商已檢查零件及打磨，相信此錶現時已升值不少。

今次抽獎設有門檻，除了要是18歲或以上的香港永久性居民、在香港完成接種兩劑疫苗，更需要為新民黨黨友或職員、新民之友。葉劉稱是要增加聯繫，做法與商界、商場一樣，強調只為鼓勵打針，並非為政黨宣傳，又透露有其他政黨黨正向政府查詢辦抽獎事宜。

是否為明年參選特首鋪路？葉劉坦言此猜測是「想太多」，強調完全無關，「選民、選委很聰明，不會因為捐贈物品就投票。」

今次抽奬在本月29日接受登記，抽獎分別是7、8及9月各舉行一次。除了葉劉捐出的名錶，該黨其他成員亦捐出1萬元購物券、體檢套票、手提電腦、手機、武夷山大紅袍5斤等。

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