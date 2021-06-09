ERROR「進軍」荷里活　無制限為《保鑣救殺手2》聲演宣傳片

▲ ERROR聲演《保鑣救殺手2》宣傳片。

2017年上映的《保鑣救殺手》（The Hitman's Bodyguard），全球大賣逾13億港元票房，《保鑣救殺手2》繼續由「死侍」賴恩尼諾斯（Ryan Reynolds）、《復仇者聯盟》系列森姆積遜（Samuel L. Jackson）主演。



《保鑣救殺手2》強勢登陸香港，更邀人氣天團ERROR的肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）為影片宣傳片進行搞鬼配音。

保錡率先誇下海口：「我覺得，我哋今次配音做得好好，前無古人、後無來者！就算專業嘅配音員，都冇配到我哋呢個成就，因為專業配音員絕對唔會咁配，實在太勁！」

向來率直敢言的193卻有點保留：「我唔夠膽好似保錡咁講，呢個只係代表佢嘅立場！」肥仔亦加入戰團：「有咩網絡言論要攻擊保錡，記住係佢一個人講！」

保錡始終保持十足自信：「再講一次，都係前無古人、後無來者！認真得嚟又好似咁廢嘅話，得我一個做到！」阿Dee總結：「呢個配音好feel！」





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ERROR四子均是《保鑣救殺手》的忠粉，保錡與193異口同聲：「超鍾意睇呀！」問到首次「進軍」荷里活的感想，保錡發表偉論：「我希望佢哋（戲中三位主角）同Marvel講，遲啲有個超人（角色）記得搵我做……佢哋好鍾意喺香港取景，幫我整個蜘蛛俠吖！」

肥仔忍不住插嘴：「Marvel冇超人㗎喎……你可以做曱甴俠！」193有更啜核提議：「叫保錡做沙律俠，淨係食沙律，係咁食，一食沙律就有力！」肥仔與阿Dee登時大笑，無力招架的保錡唯有認了：「係呀，素食主義！」



《保鑣救殺手2》雷霆萬鈞，再開第3集的話，阿Dee提出：「應該要拍個香港版，首先成本可以低啲！」肥仔早已度出絕橋：「食返個戲名（《保鑣救殺手2》），《保錡救殺手2》，下一集就係《保錡救殺手3》！」

193飛身撲出：「我就係嗰個殺手『3』，然後保錡唔係保鑣，其實係保安！」對於肥仔與阿Dee，保錡有以下安排：「肥仔就做返肥仔，阿Dee就係嗰個女人，黑人同肥仔都係同一個文化，搞掂！」