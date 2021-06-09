【長者服藥】羅致光：政府正草擬修例　規管安老院舍妥善處理藥物

▲ 勞福局局長羅致光表示，當局正草擬修訂法例規管安老院舍必須妥善處理藥物，將盡快提交立法會。（資料圖片）

安老院舍不時發生派錯藥的事件，嚴重更或損害長者健康。有立法會議員關注當局有何措施減少錯派藥物的情況，政府回應指已推行多項措施幫助居家長者準確服藥，及提升安老院舍對藥物管理的意識，並透露正在草擬修訂法例，規定院舍必須妥善處理藥物，將盡快提交立法會。

民建聯蔣麗芸提到，不少居家長者因缺乏對藥物的知識，不當整理及存放藥物，或同時服用多種藥物引致服藥過量等問題；又提及安老院舍不時發生藥物事故，關注當局會否再次推行安老院舍到院藥劑師服務試驗計劃，安裝電子派藥系統，及提供藥劑師家訪服務等。

而民建聯葛佩帆稱，獨居或雙老家庭長者最令人擔心，「有啲長者屋企成枱都係藥，一攞就一兩個月藥，撈到七晒彩」，部分人忘記食藥，放置長時間後又忘記如何用藥，詢問政府會否安排私人機構或地區組織的藥劑師提供藥物管理服務。

勞工及福利局長羅致光回應指，全港有140萬長者，需要食藥的長者相當多，「與同齡的朋友食飯，大家數埋都好多種藥」，現時服務比較針對體弱長者，故透過家居服務觀察需要如何協助。他又稱用藥問題在國際上備受關注，當有科技、技術、程序協助到長者，局方會考慮推廣。

在居家長者方面，他指現時已規定負責家居照顧服務的機構，必須為長者制定個人照顧計劃，包括評估是否需要藥物管理服務。政府亦在全港設立地區康健中心，當中亦會有駐場藥劑師負責免費藥物諮詢及用藥輔導服務。

他又指，社會福利署已採取多項措施提升安老院舍處理藥物的意識及能力，包括檢視及修訂《院舍藥物管理指南》，亦在《安老院實務守則》提出清晰的藥物指引，要求院舍派出受訓練的員工如護士或保健員負責管理藥物。

至於安老院舍到院藥劑師服務試驗計劃，羅致光說有關計劃旨在評估及改善院舍的藥物管理系統，提升員工在藥物管理方面的知識和能力，參與的院舍由2010年的26間下跌至2018年計劃結束前的6間。他認為大部分院舍已透過社署的措施，設立有效的藥物管理系統，不再需要試驗計劃的服務。

他續指，社署在2016年7月成立檢視院舍法例及實務守則工作小組，於2019年完成檢視工作，包括在《安老院規例》加入護理照顧有關的條文，規定院舍必須妥善處理藥物，嚴格按照醫生處方為住客用藥，政府正進行法例修訂的草擬工作，完成後會盡快提交立法會審議。

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