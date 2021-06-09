【疫苗接種】置地員工7月中前完成打針可獲3800元　8月底前達7成員工接種率多獲2天假期

▲ 再有私人企業推措施鼓勵員工接種新冠疫苗，置地今日(9日)公布為本港員工接種疫苗提供支援。（經濟日報資料圖片）

再有私人企業推措施鼓勵員工接種新冠疫苗，置地今日(9日)公布為本港員工接種疫苗提供支援，包括接種前免費體檢、有醫生提供現場諮詢周圍，接種時間亦為有薪安排。至於接種後可享兩天疫苗假，如於7月15日前完成兩劑接種可獲2000元特別支援，8月底前完成亦有1800元；如8月底前有7成員工接種，將可獲2天「額外疫苗假」。

置地公司表示，因應4月向員工展開的疫苗接種問卷調查，今日起推行各項接種疫苗的員工支援，強調疫苗接種全屬自願性質，有關支援如下：

接種前

免費身體檢查

醫生提供現場諮詢服務及公司醫生提供健康諮詢服務

接種疫苗時間為有薪安排

接種後

按情況需要，如員工接種後感到不適可申請有薪病假及按需要可作彈性工作安排

公司醫療保險提供免費的疫苗副作用防護保障

可獲港幣150 元交通津貼

兩天「疫苗假」

於7月15日或之前完成兩劑接種，可獲額外港幣2,000元特別支援；而於8月31日或之前完成兩劑疫苗接種，亦提供港幣1,800元支援，換言之支援總數為3,800元

若置地公司員工能於2021 年8 月31 日期限前達至70％整體疫苗接種率，將可獲得2天的「額外疫苗假」

置地公司行政總裁黃友忠稱，置地致力履行企業公民的責任，以身作則，透過支援員工來確保員工、業務合作夥伴、客戶及訪客享有安全及健康的環境，保障整體社區的健康；並竭力與員工共同抗疫，為香港員工提供多項接種疫苗前後的支援。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡