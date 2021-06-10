【周末好去處】中環置地化身塗鴉大師FUTURA藝術館　《FUTURALAND》6米高火箭成打卡熱點

▲ FUTURA將是次展覽名為《FUTURALAND》：「答案很簡單，就像世上很多主題樂園一樣，例如Disneyland等，我希望透過《FUTURALAND》去帶領參觀者認識我創作的角色和宇宙世界，從而了解背後的創作概念，他們從未知的領域來到這裏，構成了我的異想世界，參觀者可在我的世界互動交流。」（攝影：湯炳強）

新冠疫情當下，不少活動都要暫停，更不要奢望國際殿堂人物會來港獻技，但世事總叫人意外，早前就有日本藝術家奈良美智走訪台灣，而香港亦不遜色，在國際塗鴉界裏最著名的藝術家FUTURA親身訪港，於中環置地廣場舉行名為《FUTURALAND》的展覽，怎不叫人驚喜萬分。

▲ 現正在置地廣場舉行的《FUTURALAND》展覽。（攝影：湯炳強）

近年愈來愈多街頭藝術家冒起，當中以塗鴉藝術家佔大多數，但要數到最殿堂級數的，就一定是來自美國紐約現年66歲的FUTURA（又可稱作FUTURA 2000。

FUTURA原名Leonard Hilton McGurr，他選擇以這名字行走江湖，完全是因為他鍾愛的Ford裏其中的一款名為Lincoln Futura的汽車，與及他對電影《2001太空漫遊》的熱愛）。

FUTURA與不少已故的Pop Art大師如Keith Haring等份屬同期好友，要追溯他冒著被警察拘捕的危險在地鐵塗鴉，箇中的原因是在他15歲的時候，母親告訴他是被領養的，年青的他得知後感到對自身的迷惘，於是藉著塗鴉表達自己，同時亦是找尋同好夥伴的旅程。

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轉眼間這個年青人今天已經是66歲的長者了，經過14日檢疫和充足的休息後，眼前的FUTURA遇見傳媒時更是顯得跳脫興奮，聲如洪鐘，由他第一天拿著噴漆在街頭塗鴉開始，轉眼間41年已經過去，人和事都已經改變。

首先FUTURA己經成了傳奇中的大師，其次從前在街上會被警方檢控的塗鴉，今天已成了公認藝術的一種。他說：

整個世界都改變起來，全球趨向自由化，Hip Hop音樂、街頭服裝、球鞋和網絡文化，令到今天的塗鴉藝術得到注視、肯定和推向高峰。

香港情意結

這一次在置地廣場舉行名為《FUTURaLAND》的展覽，在商場的中庭擺放著一個6米高的巨型火箭金屬裝置藝術和7個FL-006外星人雕塑，每隔一段時間火箭還會冒煙意謂即將升空，可以想像得到在這展覽於6月中完結前會有多少港人在此流連「打卡」。

對香港，FUTURA原來有有一份揮不去的情意結，雖然這一次是他離上次訪港事隔46年﹗他說：

我上一次來港已經是1975年，未來到香港前已經看了李小龍的電影《龍爭虎鬥》，很是喜歡。還記得當時還是從軍來到香港（他在20歲時服役美國海軍），那時是舊機場，而且地鐵還沒出現，登上香港的方法還是由大船轉乘小船呢﹗上岸後覺得香港是全世界最美麗的地方。

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和品牌合作不要貪心

的確，今天的FUTURA已經到了點石成金的地步，作品上加一個簽名都可以在拍賣會上獲得驕人成績，加上和時裝品牌合作無間，例如Louis Vuitton在男裝展上即席塗鴉、將著名的《Atomic》作品與Comme des Garcons和UNIQLO推出聯乘這品。

由此可見，無論是high fashion，還是量產型的fast fashion，FUTURA的作品都幾乎無處不在，而且更不包括他旗下以Futura Laboratories名義推出的人偶和玩具等，他的已故好友如Keith Haring和Jean Michel Basquiat如果泉下得知，都應該為這位當年瘦削的黑人小伙子而感到欣慰。

對於今天與時裝品牌的合作，他其實很有節制和把玩當中的營運。他說：

現在我有了知名度，名聲上已經不單只是我的作品那麼簡單，而是我、朋友和客戶之間的親密和信任的關係。當中要保持內心有創作動力，但有一點很重要的是不要因為品牌將支票放在你的面前而妥協，不要變得愈來愈貪心，由始至終要做自己喜愛的事很重要。 當然支持和喜愛我創作的人都很重要，知道他們存在會令我對創作更有信心地走下去。

他補充：

我希望可以多活40年，哈.......那麼我就可以完成更多事情，雖然我覺得自己愈來愈老了，但心態和精神上卻覺得愈活愈年青。 就以這個疫情肆虐的今天為例，在酒店隔離的14天裏，我依舊想著創作上不同的可能性，我想即使大家因為疫情而令工作停下來，但不要失去對未來的希望，因為在思想的過程中其實你沒有停下來，一定可以找到暫時化解危困的方法，絕對不要因為現在作出改變而感到難過呢﹗

《FUTURALAND》展覽

日期：即日起至16/6

時間：10am-8pm

地點：中環置地廣場地下中庭（免費入場）

記者：何偉雄