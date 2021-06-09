【夏天護膚】GLYCEL瑞士冰川活效修護面膜　72小時長效補濕+排毒淨白+收細毛孔

▲ GLYCEL「瑞士冰川活效修護面膜」延續紅水傳奇，於炎炎夏日冰封嫩滑誘肌。(圖片由GLYCEL提供)

GLYCEL皇牌產品「瑞士冰川活效修護面膜」(Swiss Perfection Essence-in-Mask) ，讓肌膚達致水潤、細緻、亮白3重完美冰肌！

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水中鑽石 - 冰川「生命水」

源自瑞士高海拔之萬年冰川岩層天然過濾，冰川以零污染淨土孕育世界上最純淨水源，冰川水因此榮膺「水中鑽石」及「生命水」之美譽。

GLYCEL將分子極細之瑞士雪山豐富礦物、微量元素及極具滲透力的冰川水以黃金比例精準調配，精心研發出「瑞士冰川活效修護面膜」，以活水導引瑞士珍罕修護成分至肌膚底層，為細胞深層注水補濕、排毒淨白、細緻毛孔，締造3重完美冰肌。

1次療程・2重修護・3倍完美

「瑞士冰川活效修護面膜」蘊含純淨冰川「生命之水」，活水導引作用帶動珍罕修護成分：瑞士石松木、白樺樹及番木瓜，高效滲透至肌層，為細胞深層注水補濕、排毒淨白、收細毛孔，成就凍齡冰肌！

使用方法：潔面後，將Step 1「粉末」和Step 2 「精華」混合，均勻攪拌至糊狀然後塗於面上，避開眼睛、眉毛及嘴巴，待15-20分鐘面膜凝固後，由下而上撕掉，並用爽膚水輕抹殘留的面膜，無需潔面，再搽上合適的精華及面霜。

價錢：$760 / 1盒4套

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責任編輯：張懿慧