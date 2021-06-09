【校園欺凌】明愛聖若瑟中學爆欺淩事件男生被連環掌摑　警方拘4人涉普通襲擊

▲ 片段顯示一名男生在課室內被兩名女生掌摑。

有學校爆出校園欺凌事件。網上流傳一條長約8秒短片，片中一名男生，在課室內被兩名女生掌摑，男同學一度跪在地上，做出雙手合十的手勢。位於青衣邨的明愛聖若瑟中學確認被打男生為該校學生，校方表示已協助家長報警；警方就指，就事件拘捕4人，涉嫌普通襲擊。

短片經過後製處理，其中一個畫面見到一名身穿校服的男生，被兩名女生掌摑。另一片段顯示男生做出雙手合十的手勢，又疑似跪在地上。片段亦顯示事發時，有數名學生同樣在課室內。

校方則發聲明表示，於6月3 日透過社交平台發現有該校學生被打，已即時通知學生家長及邀請家長到校了解事件，學校對事件極度關注，絕不容許及姑息任何形式的欺凌行為。在了解事件的真確性後，已即時協助家長報警處理，並一直與警方、家長保持緊密聯繫，亦同時安排社工跟進學生情緒。

校方又於聲明中說，由於警方已正式跟進事件，未能進一步透露有關事件的資訊，相信上述乃個別事件，學校必定嚴肅跟進處理，並繼續持守學校多年建立的關愛校園核心價值。校方又冀盼各界人士予以體諒，並給予學校空間處理隨後的輔導及跟進程序，讓學生重新投入校園的和諧愉快生活。

警方指，於6月3日接獲報案，指一名13歲男童於5月27日在青衣一學校懷疑被人以手襲擊，該名男童面部受輕傷，拒絕送院治理。警方經調查後在6月5日至7日拘捕一名男童及3名女童，年齡介乎14至15歲，涉嫌普通襲擊。被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

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記者：黃悅晴