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【空氣污染】油塘混凝土廠遭環保署拒續牌申請提上訴　環保署向涉事公司發信要求停止公開評論

社會 17:07 2021/06/09

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位於油糖的「中國混凝土有限公司」為文輝泰集團的附屬公司。

環保署於今(9日)公布，署方於4月29日拒絕位於油塘東源街22號一間混凝土廠的指明工序牌照續牌申請，並向有關混凝土廠闡述了拒絕續牌申請的原因。隨後有關混凝土廠於5月18日向上訴委員會提出上訴。

署方又指，注意到混凝土廠近日就事件透過新聞公告、訪問和公開信在媒體發表評論。由於上訴委員會現正處理有關上訴事宜，環保署現階段不會評論和回應事件，以免影響上訴程序的公正性。尋求法律意見後，署方亦已向有關混凝土廠發信，要求停止公開評論有關上訴事宜。

TOPick已就事件向涉事的「中國混凝土有限公司」查詢，正等待回覆。油塘因有大量水泥車進出區內的混凝土廠造成嚴重空氣污染，環保署早前表示，位於油塘的「中國混凝土有限公司」被發現涉嫌數宗違反牌照條款個案，故拒絕其續牌申請。

「中國混凝土有限公司」於本周一（7日）表示，已於上月中就事件向環境保護署提出上訴，批評環保署否決續牌申請欠缺足夠理據、有違一貫程序。該公司亦表示，他們是30多年的土生土長香港企業，現時廠房毗鄰豪宅地盤，認為環保署因受壓於由發展商帶動的民間反對聲音而作出此項決定，對未能獲得政府更多支援深表遺憾。

該公司重申，廠房目前會繼續營運，並持續完善現有廠房的生產程序，並已在去年5月向政府表示，願意遷離現址另建新廠，以興建一所高科技、先進的無污染室內環保混凝土廠。

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責任編輯：洪芷晴

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