【忠心狗狗】女主人帶2狗散步不幸遇溺亡　金毛尋回犬哀哭原地守候盼主人回來

▲ 內地一名女狗主不幸遇溺亡，其愛犬忠心地原地守候，盼主人回來。

狗狗是最忠心的！日前內地河南有3人不幸遇溺亡，涉事當天一名女狗主不慎跌入河遇溺亡。事後，女狗主的2隻金毛尋回犬守在涉事地點，包括主人的車旁及河邊，牠們更流淚，神情顯得很哀傷，似期盼可以等到主人回來。

▲ 在河邊守著的忠犬名叫「八寶」，牠雙眼有淚水。（影片截圖）

3人不幸遇溺亡

綜合內地傳媒報道，5日（星期六）下午約3時多，河南省鄭州索須河豐碩街有3名年約20多歲的男女帶狗散步時不幸遇溺身亡。據悉，當時一名女狗主先不小心掉入河裡，同行的一男一女見狀，隨即跳落河嘗試救人，不幸2位救人者同告遇溺。

事發後警方到現場，發現一名被附近居民拉上岸的女子，可是已失去生命跡象，而另外一男一女於半小時後被救起，亦證實當場死亡。當地居民表示，發生意外的河道水深達3.2米，呈現斜坡式且布滿青苔，十分危險。

▲ 狗狗一直靠在河邊主人遇溺的位置。（影片截圖）

2隻金毛尋回犬留守現場

女狗主的2隻金毛尋回犬在場一日一夜，不吃不喝不肯離開，拒絕任何人靠近。一隻狗趴在主人的車旁邊，時而探頭望入車廂內，另一隻狗就一直靠在河邊主人遇溺的位置，牠曾陪在主人遺體旁，當主人遺體被送走了，牠仍在原地，似乎等著主人回來。

在河邊守著的金毛尋回犬名叫「八寶」，牠雙眼有淚水，神情哀傷。由於牠在原地待著很危險，最後，有狗主朋友拿著狗主的舊衣服，將衣服放在狗主車上，才引到牠嗅到主人氣味回到車上。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

狗狗被好心人領養

金毛尋回犬是聰明的犬種，跟邊界牧羊犬及貴婦狗被列為三大「聰明狗」，加上金毛犬個性忠心、溫和及親人，不少網民看過影片相信2犬是守候著主人，很感動。

趙先生在涉事當天曾參與救人行動，可是未能成功救人，感到遺憾，他事後很關心狗狗，更決定領養八寶，獲得女主人家屬的同意。

沒能救活你的主人，那就盡最大努力照顧好你吧。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳