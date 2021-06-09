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【英國留學生】升學顧問指部分留學生要於外地過暑假　家長批本港檢疫酒店不足

社會 17:42 2021/06/09

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暑假將至，大批留學生即將回港。（新華社）

暑假將至，是留學生回港的高峰期。早前政府宣布新增檢疫酒店，但有升學顧問表示，早於3月開始留學生已籌備回港事宜，最終因檢疫酒店不足，而選擇留在當地過暑假。

升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，當政府3月宣布容許英國航班抵港後，已開始協助留學生處理暑假期間回港的檢疫酒店安排，但當時大部分酒店都已經額滿。他引述有家長投訴，認為本港檢疫酒店選擇少、位置亦不足夠，亦有家長出於對檢疫酒店衞生情況的考慮，最終決定讓子女留在英國度過暑假，部分家長會飛到當地陪伴他們。

陳思銘又指，對於政府上星期公布的第四輪檢疫酒店，陳思銘說暫時未收到家長有關查詢，指出英國7月左右開始放暑假，無論留學生會否回港，相信大部分人都已經處理好暑假期間的安排。

英識教育創辦人陳思銘。（經濟日報資料圖片）

另外，英國亦容許海外留學生在當地接種疫苗，已接種疫苗後回港人士檢疫期會縮短至14天，及後接受7天自行監察，陳思銘表示，部分留學生為了縮短回港後的檢疫期，已在當地接種疫苗，過程順利；他接觸到的留學生中，亦有3至4成人在4月開學前，選擇在本港打齊兩針後才遠赴英國，暫時只有少部分留學生查詢回港接種疫苗的安排。

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記者：黃悅晴

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